Венесуэла заменит Россию на нефтяном рынке Индии? 1 3.02.2026, 18:37

1,470

Переход будет медленным, но это неизбежно ударит по доходам Кремля.

Индия начала сокращать закупки российской нефти под давлением США и может переключить часть поставок на американскую и даже венесуэльскую. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди согласился постепенно отказаться от российской нефти, что, по его словам, должно ускорить окончание войны в Украине, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

США предложили Индии масштабную торговую сделку — закупки американской энергии и угля на $500 млрд в обмен на резкое снижение тарифов. Нью- Дели пока официально не подтвердил нефтяную часть соглашения, однако источники говорят, что поставки нефти включены в предложение.

Индия уже снизила импорт российской нефти почти на треть — до 1,3 млн баррелей в сутки. Полностью заменить российские объемы американской нефтью будет сложно, перевозка занимает более шести недель, а экспортные мощности США работают на пределе. Кроме того, индийские НПЗ настроены на тяжелую российскую нефть, а переход на более легкую американскую требует модернизации.

Трамп также упомянул возможность поставок из Венесуэлы, нефтяная отрасль которой пытается возродиться после политических потрясений и многолетних санкций. Индия была крупным покупателем венесуэльской нефти, которая подходит ее переработчикам. Однако добыча в стране составляет лишь около 900 тыс. баррелей в сутки — в несколько раз меньше уровня начала 2000-х. Для существенного наращивания экспорта потребуются годы и крупные инвестиции.

Эксперты считают, что перестройка индийского импорта будет медленной, а влияние на мировой рынок — постепенным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com