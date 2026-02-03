Венесуэла заменит Россию на нефтяном рынке Индии?1
- 3.02.2026, 18:37
Переход будет медленным, но это неизбежно ударит по доходам Кремля.
Индия начала сокращать закупки российской нефти под давлением США и может переключить часть поставок на американскую и даже венесуэльскую. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди согласился постепенно отказаться от российской нефти, что, по его словам, должно ускорить окончание войны в Украине, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
США предложили Индии масштабную торговую сделку — закупки американской энергии и угля на $500 млрд в обмен на резкое снижение тарифов. Нью- Дели пока официально не подтвердил нефтяную часть соглашения, однако источники говорят, что поставки нефти включены в предложение.
Индия уже снизила импорт российской нефти почти на треть — до 1,3 млн баррелей в сутки. Полностью заменить российские объемы американской нефтью будет сложно, перевозка занимает более шести недель, а экспортные мощности США работают на пределе. Кроме того, индийские НПЗ настроены на тяжелую российскую нефть, а переход на более легкую американскую требует модернизации.
Трамп также упомянул возможность поставок из Венесуэлы, нефтяная отрасль которой пытается возродиться после политических потрясений и многолетних санкций. Индия была крупным покупателем венесуэльской нефти, которая подходит ее переработчикам. Однако добыча в стране составляет лишь около 900 тыс. баррелей в сутки — в несколько раз меньше уровня начала 2000-х. Для существенного наращивания экспорта потребуются годы и крупные инвестиции.
Эксперты считают, что перестройка индийского импорта будет медленной, а влияние на мировой рынок — постепенным.