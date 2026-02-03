В ООН оценили, сколько украинских беженцев вернутся домой 8 3.02.2026, 18:46

Больше всего людей ожидают из юга и востока Европы.

Около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за границей во время войны. После окончания войны на родину вернутся от 3 до 3,5 млн украинцев. Об этом на брифинге для иностранных дипломатов «Прогнозирование возвращения беженцев и понимание последствий для восстановления Украины: первоначальные результаты агент-ориентированного прототипа» заявила представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт. Об этом пишет УНИАН.

Она представила прогностическую модель, разработанную УВКБ ООН, по возвращению беженцев в Украину в случае окончания войны. В частности, кто и куда вернется, а также какие условия потребуются этим людям.

Кастель-Голлингсворт считает, что продолжение войны является следствием того, что все меньше людей захотят вернуться. Это касается и беженцев, и переселенцев.

«Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приютила, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61% беженцев. В декабре 2025 года — 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно», — сказала представительница УВКБ ООН.

Около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за границей во время войны.

«Модель нам показывает, что вернутся домой 3–3,5 миллиона после завершения войны», — подчеркнула она.

Кроме того, согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше — с севера континента.

«Есть разница между беженцами в центральной и восточной Европе и северной. С юга и востока Европы стремятся вернуться больше беженцев, чем с северной», — говорится в сообщении.

Люди быстрее вернутся, если будет куда и к кому. С детьми вернутся быстрее. Важно помнить, что возвращение будет определяться наличием рабочего места, жилья, медицинской помощи.

Также чиновница УВКБ ООН отметила, что далеко не всегда люди будут возвращаться в родные дома, ведь кто-то потерял свой дом, у кого-то он остался в оккупации. Существенное количество, по прогнозам ООН, вернется в крупные города, где уже проживают временно перемещенные лица, и это добавит проблем властям этих городов, ведь новоприбывших нужно будет разместить, обеспечить работой, социальной и медицинской помощью.

В то же время в ООН прогнозируют, что когда наступит мир с уступками со стороны Украины, большое количество беженцев не захотят возвращаться.

Моделирование также показывает, что более вероятно вернутся пожилые, одинокие люди и матери-одиночки с детьми.

Также на принятие решения о возвращении будет влиять доступность жилья в Украине, наличие работы, компенсация за утраченное жилье, доступ к административным услугам, медицине.

