Финляндия в восьмой раз возглавила рейтинг самых счастливых стран мира 6 3.02.2026, 18:55

6,162

В чем причина успеха этой северной страны?

Парадоксально, но страна с долгими зимами, высокими налогами и сдержанным темпераментом жителей стабильно занимает первую строчку, опережая Данию, Исландию и Швецию. Исследователи объясняют это сочетанием сильной социальной поддержки, продуманной государственной политики и особого понимания того, что такое счастье, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых факторов финского благополучия остаются социальные связи. Вопрос, который задавали участникам исследования Оксфордского университета, был прост: «Есть ли у вас человек, к которому вы можете обратиться в беде?» Большинство финнов ответили утвердительно. Поддержка семьи и друзей, а также развитые локальные сообщества создают чувство защищенности, которое напрямую влияет на здоровье и долговечность.

Второй фундамент — государственная система защиты. Бесплатное здравоохранение, доступное высшее образование, длительный оплачиваемый декрет, субсидии на жилье и щедрые пособия по безработице — все это снижает уровень стресса и позволяет людям планировать свое будущее без постоянного финансового давления. В результате граждане могут выбирать карьеру и образ жизни, не опасаясь, что случайная трудность разрушит их благополучие.

Заметный вклад в общую удовлетворенность вносит и высокий уровень гендерного равенства. Несмотря на сохраняющиеся различия в доходах, Финляндия остается одной из лучших стран для женщин: равный доступ к образованию и медицине, высокая политическая и трудовая вовлеченность — норма для финского общества.

Однако сами финны предпочитают говорить не о счастье, а об удовлетворенности. Они не стремятся к постоянной эйфории, а ценят стабильность, баланс и уверенность в завтрашнем дне. Финский подход показывает, что счастье — это не яркие эмоции, а продуманная среда, в которой человеку не нужно бороться за удовлетворение базовых потребностей. Именно это делает северную страну мировым лидером по уровню жизни — и примером для подражания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com