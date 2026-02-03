ЕС предложит США партнерство по полезным ископаемым для борьбы с Китаем

ЕС предложит США партнерство по полезным ископаемым для борьбы с Китаем1
- 3.02.2026, 19:10
Евросоюз готов подписать с Вашингтоном меморандум о стратегическом сотрудничестве.
Европейский союз намерен предложить США партнерство в области критически важных минералов. Такой шаг направлен на ограничение влияния Китая.
Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что ЕС готов подписать с США меморандум о взаимопонимании с целью разработки «Дорожной карты стратегического партнерства» в течение трех месяцев.
Цель партнерства – совместно найти способы получения важных минералов, необходимых для большинства современных технологий, без зависимости от Китая. И США, и ЕС стали зависимыми от дешевых китайских минералов, что дает Пекину рычаги влияния на них.
Меморандум предлагает ЕС и США изучить совместные проекты по важным минералам и механизмы поддержки цен. Он также рекомендует способы защиты от переизбытка минералов из других стран и других форм манипулирования рынком. Между тем, в предложении указано, что обе стороны должны построить надежные цепочки поставок.
Примечательно, что в предложении ЕС также содержится требование уважать территориальную целостность друг друга, добавили источники. Отношения США и ЕС столкнулись с серьезными проблемами после того, как президент Дональд Трамп объявил о желании купить Гренландию.
Источники назвали основные пункты предложения, которое ЕС подготовил:
сотрудничество в целях обеспечения безопасности цепочек поставок и сокращения зависимости, в том числе путем развития международных рынков премиум-класса и совместных усилий по противодействию любым сбоям;
углубление промышленной и экономической интеграции, в том числе посредством совместных проектов;
взаимное освобождение от экспортных ограничений в отношении важных минеральных сырьевых материалов;
сотрудничество в области исследований и инноваций по всей цепочке создания стоимости;
обмен информацией, в том числе о поставок и выявлении рисков, а также совместная работа по повышению прозрачности рынка. Меры по предотвращению сбоев могут включать создание запасов или создание группы реагирования ЕС-США;
сотрудничество в области экспортных ограничений, применяемых к третьим странам.