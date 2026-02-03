ЕС предложит США партнерство по полезным ископаемым для борьбы с Китаем 1 3.02.2026, 19:10

1,252

Евросоюз готов подписать с Вашингтоном меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Европейский союз намерен предложить США партнерство в области критически важных минералов. Такой шаг направлен на ограничение влияния Китая.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что ЕС готов подписать с США меморандум о взаимопонимании с целью разработки «Дорожной карты стратегического партнерства» в течение трех месяцев.

Цель партнерства – совместно найти способы получения важных минералов, необходимых для большинства современных технологий, без зависимости от Китая. И США, и ЕС стали зависимыми от дешевых китайских минералов, что дает Пекину рычаги влияния на них.

Меморандум предлагает ЕС и США изучить совместные проекты по важным минералам и механизмы поддержки цен. Он также рекомендует способы защиты от переизбытка минералов из других стран и других форм манипулирования рынком. Между тем, в предложении указано, что обе стороны должны построить надежные цепочки поставок.

Примечательно, что в предложении ЕС также содержится требование уважать территориальную целостность друг друга, добавили источники. Отношения США и ЕС столкнулись с серьезными проблемами после того, как президент Дональд Трамп объявил о желании купить Гренландию.

Источники назвали основные пункты предложения, которое ЕС подготовил:

сотрудничество в целях обеспечения безопасности цепочек поставок и сокращения зависимости, в том числе путем развития международных рынков премиум-класса и совместных усилий по противодействию любым сбоям;

углубление промышленной и экономической интеграции, в том числе посредством совместных проектов;

взаимное освобождение от экспортных ограничений в отношении важных минеральных сырьевых материалов;

сотрудничество в области исследований и инноваций по всей цепочке создания стоимости;

обмен информацией, в том числе о поставок и выявлении рисков, а также совместная работа по повышению прозрачности рынка. Меры по предотвращению сбоев могут включать создание запасов или создание группы реагирования ЕС-США;

сотрудничество в области экспортных ограничений, применяемых к третьим странам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com