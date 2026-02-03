11 мая 2026, понедельник, 19:48
После ночного удара РФ сенатор США призвал Трампа передать Украине Tomahawk

  3.02.2026, 19:14
Предоставление Киеву дальнобойных ракет изменило бы ситуацию на поле боя.

Давление США диктатор РФ Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массированные атаки против Украины, не работает. Такое мнение 3 февраля в Х выразил близкий к американскому президенту Дональду Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он перепостил сообщение СМИ о массированной атаке РФ по Украине в ночь на 3 февраля.

По словам политика, идея Трампа преследовать покупателей путинской нефти, поддерживающих его военную машину, должна быть реализована США и Европой.

«Президент Трамп подорвал экономику Путина, преследуя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Таможенные пошлины на Индию являются хорошим примером того, как могут измениться дела. Сейчас Индия покупает значительно меньше российской нефти, и если другие крупные покупатели последуют ее примеру, это поможет положить конец этой кровавой бойне», – написал Грэм.

После ночной массированной атаки РФ сенатор призвал Трампа начать процесс предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, что изменило бы ситуацию на поле боя.

«В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное вознаграждение агрессии, повлекут за собой катастрофы во всем мире, – подчеркнул Грэм. – Если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине – пусть и вынужденной пойти на уступки, – мир станет гораздо более стабильным».

Как указал американский сенатор, «время имеет решающее значение».

