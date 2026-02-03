После ночного удара РФ сенатор США призвал Трампа передать Украине Tomahawk 15 3.02.2026, 19:14

Предоставление Киеву дальнобойных ракет изменило бы ситуацию на поле боя.

Давление США диктатор РФ Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массированные атаки против Украины, не работает. Такое мнение 3 февраля в Х выразил близкий к американскому президенту Дональду Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он перепостил сообщение СМИ о массированной атаке РФ по Украине в ночь на 3 февраля.

По словам политика, идея Трампа преследовать покупателей путинской нефти, поддерживающих его военную машину, должна быть реализована США и Европой.

«Президент Трамп подорвал экономику Путина, преследуя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Таможенные пошлины на Индию являются хорошим примером того, как могут измениться дела. Сейчас Индия покупает значительно меньше российской нефти, и если другие крупные покупатели последуют ее примеру, это поможет положить конец этой кровавой бойне», – написал Грэм.

После ночной массированной атаки РФ сенатор призвал Трампа начать процесс предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, что изменило бы ситуацию на поле боя.

«В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное вознаграждение агрессии, повлекут за собой катастрофы во всем мире, – подчеркнул Грэм. – Если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине – пусть и вынужденной пойти на уступки, – мир станет гораздо более стабильным».

Как указал американский сенатор, «время имеет решающее значение».

Clearly the pressure we’re applying to Putin to come to the peace table and stop massive attacks against Ukraine is not working. President Trump’s idea of going after Putin’s oil customers who prop up his war machine should be pursued with vigor by the U.S. and Europe. President… https://t.co/boShWs8XBH — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 3, 2026

