Медведев призвал брать пример с экономики Северной Кореи 19 3.02.2026, 19:30

13,924

Северная Корея добилась выдающихся результатов при небольших экономических возможностях в условиях тотальной блокады, заявил в интервью ТАСС, Reuters и Wargonzo зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, КНДР сумела выстроить оборонную промышленность и обеспечить национальную безопасность, что «вызывает уважение». У Пхеньяна можно поучиться «тому, как организовать быструю и эффективную мобилизацию экономических возможностей», подчеркнул Медведев.

КНДР является одной из самых бедных стран в мире. Реальный ВВП страны оценивается примерно в $26,7 млрд, ВВП на душу населения — около $1,1 тыс. Уровень доходов рядового жителя составляет лишь 3–4% от доходов жителей Южной Кореи. Зарплата даже у руководителей предприятий составляет около $10 в месяц.

В Северной Корее недавно было нечем кормить население. Последний масштабный голод в КНДР пришелся на конец 1990-х годов и унес, по разным оценкам, до 3 млн жизней. В 2020–2023 годах, на фоне закрытых границ и пандемии, страна вновь переживала острый продовольственный кризис, о многочисленных случаях смерти от голода сообщали беженцы и международные организации.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com