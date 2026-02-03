закрыть
11 мая 2026, понедельник, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев призвал брать пример с экономики Северной Кореи

19
  • 3.02.2026, 19:30
  • 13,924
Медведев призвал брать пример с экономики Северной Кореи

КНДР является одной из самых бедных стран в мире.

Северная Корея добилась выдающихся результатов при небольших экономических возможностях в условиях тотальной блокады, заявил в интервью ТАСС, Reuters и Wargonzo зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, КНДР сумела выстроить оборонную промышленность и обеспечить национальную безопасность, что «вызывает уважение». У Пхеньяна можно поучиться «тому, как организовать быструю и эффективную мобилизацию экономических возможностей», подчеркнул Медведев.

КНДР является одной из самых бедных стран в мире. Реальный ВВП страны оценивается примерно в $26,7 млрд, ВВП на душу населения — около $1,1 тыс. Уровень доходов рядового жителя составляет лишь 3–4% от доходов жителей Южной Кореи. Зарплата даже у руководителей предприятий составляет около $10 в месяц.

В Северной Корее недавно было нечем кормить население. Последний масштабный голод в КНДР пришелся на конец 1990-х годов и унес, по разным оценкам, до 3 млн жизней. В 2020–2023 годах, на фоне закрытых границ и пандемии, страна вновь переживала острый продовольственный кризис, о многочисленных случаях смерти от голода сообщали беженцы и международные организации.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман