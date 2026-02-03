11 мая 2026, понедельник, 19:49
В Минске остановили стройку из-за угрозы жизням рабочих

  3.02.2026, 19:41
Рабочие вели кладку наружных стен без страховки.

В Минске в Первомайском районе на одном из строящихся объектов приостановили строительство из-за угрозы жизни рабочих. Подробности рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Нарушения выявили во время проверки со стороны инспекции Минского городского управления Департамента и мобильной группы администрации Первомайского района.

На строительном объекте не было ограждений на перепадах высот. Рабочие вели кладку наружных стен без страховки. Опасные зоны под местом работ не были выделены. А работы на высоте велись со случайных подставок - из поддонов и металлокаркаса. Электроинструмент использовался с приставной лестницы, что несло прямой риск падения и поражения током. А в документах не было данных о том, как и где крепить страховочные системы.

– Каждое из этих нарушений - прямая угроза жизни рабочих. Отсутствие ограждений и страховки, хаотичная организация являются причинами большинства смертельных случаев на стройках, - подчеркнули в Минтруда.

В итоге генподрядчик получил предписание о приостановке всех работ на объекте пока нарушения не будут устранены полностью.

