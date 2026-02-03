Глава МИД Франции: Чтобы избежать войны, Европе нужно быть сильной

Глава МИД Франции: Чтобы избежать войны, Европе нужно быть сильной3
- 3.02.2026, 19:54
Чтобы избежать войны в Европе, ЕС должен «быть сильным». Об этом в интервью La Depeche заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Всё очень просто: чтобы избежать войны, нужно быть сильным. Слабость делает тебя жертвой. В условиях жестокости в мире, масштабного перевооружения России, усиления терроризма и угрозы распространения ядерного оружия, в которой иранский режим и Северная Корея играют ключевую роль, у нас нет иного выбора, кроме как перевооружиться, чтобы сдержать любую угрозу и сохранить условия для мира», — сказал Барро.
По его словам, Франция на протяжении десяти лет выступала за то, чтобы Европа сама могла обеспечить свою безопасность. И «хотя до полного решения проблемы еще далеко, реальный прогресс уже достигнут». Барро подчеркнул, что Европе удалось «на национальном уровне» удвоить военные расходы, «чтобы избежать зависимости от хищнических аппетитов империй».