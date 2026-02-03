Apple выпустит MacBook Pro с новым дисплеем и корпусом
- 3.02.2026, 20:29
Уже в этом году.
Apple планирует выпустить первые модели MacBook Pro с OLED-дисплеями в четвертом квартале 2026 года. Ожидается, что устройства появятся на рынке в период с октября по декабрь. Об этом сообщает издание The Elec.
Сообщается, что Samsung Display начнет массовое производство OLED-панелей восьмого поколения в мае и до конца года поставит Apple около двух миллионов экранов. С третьего квартала 2026 года панели будут направляться на сборку готовых устройств. При этом часть компонентов ноутбука пока находятся в разработке, поскольку компания продолжает корректировать конструкцию отдельных элементов для снижения себестоимости производства.
Китайская компания BOE также рассчитывает стать поставщиком OLED-дисплеев для MacBook Pro, однако в 2026 году в устройствах будут использоваться только панели Samsung.
Новые модели MacBook Pro, как ожидается, получат экраны диагональю 14 и 16 дюймов, чипы серии M6 и станут первым полноценным редизайном линейки с 2021 года.