11 мая 2026, понедельник, 20:54
Apple выпустит MacBook Pro с новым дисплеем и корпусом

  • 3.02.2026, 20:29
Уже в этом году.

Apple планирует выпустить первые модели MacBook Pro с OLED-дисплеями в четвертом квартале 2026 года. Ожидается, что устройства появятся на рынке в период с октября по декабрь. Об этом сообщает издание The Elec.

Сообщается, что Samsung Display начнет массовое производство OLED-панелей восьмого поколения в мае и до конца года поставит Apple около двух миллионов экранов. С третьего квартала 2026 года панели будут направляться на сборку готовых устройств. При этом часть компонентов ноутбука пока находятся в разработке, поскольку компания продолжает корректировать конструкцию отдельных элементов для снижения себестоимости производства.

Китайская компания BOE также рассчитывает стать поставщиком OLED-дисплеев для MacBook Pro, однако в 2026 году в устройствах будут использоваться только панели Samsung.

Новые модели MacBook Pro, как ожидается, получат экраны диагональю 14 и 16 дюймов, чипы серии M6 и станут первым полноценным редизайном линейки с 2021 года.

