РФ ударила по спальному району Запорожья: погибли 18-летние юноша и девушка 1 3.02.2026, 20:33

Восемь пострадавших.

Российские агрессоры нанесли удар по Днепровскому району Запорожья. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в направлении города с севера.

Об атаке сообщил начальник Запорожской областной военной администрации <>Иван Федоров во вторник, 3 февраля.

По его информации, в результате атаки погибли два человека, 18-летние юноша и девушка. По меньшей мере восемь человек пострадали, причем среди них был ребенок.

Как сообщало «Суспільне Запоріжжя», после российского удара в атакованном районе Запорожья горели машины, в зданиях повылетали стекла.

