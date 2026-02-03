11 мая 2026, понедельник, 20:54
РФ ударила по спальному району Запорожья: погибли 18-летние юноша и девушка

1
  • 3.02.2026, 20:33
  • 3,466
РФ ударила по спальному району Запорожья: погибли 18-летние юноша и девушка

Восемь пострадавших.

Российские агрессоры нанесли удар по Днепровскому району Запорожья. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в направлении города с севера.

Об атаке сообщил начальник Запорожской областной военной администрации <>Иван Федоров во вторник, 3 февраля.

По его информации, в результате атаки погибли два человека, 18-летние юноша и девушка. По меньшей мере восемь человек пострадали, причем среди них был ребенок.

Как сообщало «Суспільне Запоріжжя», после российского удара в атакованном районе Запорожья горели машины, в зданиях повылетали стекла.

