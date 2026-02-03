РФ ударила по спальному району Запорожья: погибли 18-летние юноша и девушка

РФ ударила по спальному району Запорожья: погибли 18-летние юноша и девушка1
- 3.02.2026, 20:33
Восемь пострадавших.
Российские агрессоры нанесли удар по Днепровскому району Запорожья. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в направлении города с севера.
Об атаке сообщил начальник Запорожской областной военной администрации <>Иван Федоров во вторник, 3 февраля.
По его информации, в результате атаки погибли два человека, 18-летние юноша и девушка. По меньшей мере восемь человек пострадали, причем среди них был ребенок.
Как сообщало «Суспільне Запоріжжя», после российского удара в атакованном районе Запорожья горели машины, в зданиях повылетали стекла.