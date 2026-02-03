Украина устояла, пошел обратный отсчет

Украина устояла, пошел обратный отсчет7
- Александр Невзоров
- 3.02.2026, 20:51
Ситуация переломлена.
У России очередной приступ бессильной злобы.
В сегодняшних реалиях атаки городов, бомбежки ТЭС, теплоцентралей, многоэтажек и поездов уже не имеют никакого военного смысла.
Путиным сейчас управляет лишь желание нагадить и отомстить за крушение своих иллюзий, планов и надежд.
Никакой «победы» в кремлевском понимании этого слова ему не видать ни при каком раскладе.
Кусок Донбасса, который оркам удалось выгрызть из живого тела Украины, не имеет ничего общего с его «геополитическим замыслом».
Бесполезные бомбы по котельным, роддомам и жилмассивам – это очень наивная попытка России хоть как-то заглушить боль своего национального позора.
Да, Путину удалось многое изувечить и изуродовать, убить полтора миллиона, насвинячить и превратить свою собственную страну в концлагерь.
Но... Украина устояла, и уже пошел обратный отсчет. Ситуация переломлена. Время теперь работает только против РФ, делая все ее проблемы необратимыми.
Путин же по причине своей политической слепоты и глухоты этого вообще не чувствует, не видит и не понимает.
Чем дольше продлится этот период бессильной злобы, тем с большим грохотом рухнет и путинский мерзкий рейх.
Александр Невзоров, Telegram