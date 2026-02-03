11 мая 2026, понедельник, 21:27
Украина устояла, пошел обратный отсчет

  • Александр Невзоров
  • 3.02.2026, 20:51
Александр Невзоров

Ситуация переломлена.

У России очередной приступ бессильной злобы.

В сегодняшних реалиях атаки городов, бомбежки ТЭС, теплоцентралей, многоэтажек и поездов уже не имеют никакого военного смысла.

Путиным сейчас управляет лишь желание нагадить и отомстить за крушение своих иллюзий, планов и надежд.

Никакой «победы» в кремлевском понимании этого слова ему не видать ни при каком раскладе.

Кусок Донбасса, который оркам удалось выгрызть из живого тела Украины, не имеет ничего общего с его «геополитическим замыслом».

Бесполезные бомбы по котельным, роддомам и жилмассивам – это очень наивная попытка России хоть как-то заглушить боль своего национального позора.

Да, Путину удалось многое изувечить и изуродовать, убить полтора миллиона, насвинячить и превратить свою собственную страну в концлагерь.

Но... Украина устояла, и уже пошел обратный отсчет. Ситуация переломлена. Время теперь работает только против РФ, делая все ее проблемы необратимыми.

Путин же по причине своей политической слепоты и глухоты этого вообще не чувствует, не видит и не понимает.

Чем дольше продлится этот период бессильной злобы, тем с большим грохотом рухнет и путинский мерзкий рейх.

Александр Невзоров, Telegram

Леонид Невзлин
Аббас Галлямов
Ирина Халип
Игорь Эйдман