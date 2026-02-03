Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2 2 3.02.2026, 22:04

За $301 млн.

Швеция и Дания заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн). Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.

«Он (комплекс Tridon Mk2 — прим.) может сбивать беспилотники, крылатые ракеты и даже вертолеты. Это успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности», — сказал Йонсон.

Производство уже началось. Срок поставки оценивается примерно в один год.

