Эстония создала «энергощит будущего»5
- 4.02.2026, 9:22
- 4,376
Крупнейший в Европе аккумуляторный парк защитит города от блэкаутов.
Эстония запустила крупнейший в Европе аккумуляторный парк на 100 МВт, опыт которого станет ключевым для защиты украинской энергосистемы от блэкаутов и обстрелов.
Об этом сообщает издание Err.
В эстонском городе Кийза торжественно открыли крупнейший в континентальной Европе аккумуляторный парк, который должен укрепить стабильность энергосистемы и уменьшить колебания цен на электроэнергию. Проект стал также крупнейшей частной инвестицией в истории энергетического сектора страны.
Аккумуляторный парк компании Evecon состоит из 54 контейнеров с литий-ионными батареями общей мощностью 100 мегаватт. Система способна накапливать электроэнергию и при необходимости возвращать ее в сеть, одновременно обеспечивая электричеством около 90 тысяч домохозяйств.
По словам руководителя Evecon Карла-Йонатана Квелла, рост доли возобновляемой энергетики создает новые вызовы для стабильности сети. После десинхронизации с российской энергосистемой Эстония с февраля прошлого года самостоятельно отвечает за баланс и частоту сети, а мощные аккумуляторные парки играют в этом ключевую роль.
Министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутть отметил, что такие объекты помогают срезать пиковые цены и сделать стоимость электроэнергии более прогнозируемой. Это важно как для потребителей, так и для инвесторов, которые принимают решения в условиях энергетической трансформации.
Проект в Кийза реализован при участии французских партнеров. Руководитель компании Corsica Sole Микаэль Кудизе подчеркнул, что инвестиции направлены на развитие безуглеродной энергетики в Европе, а их окупаемость ожидается в течение десяти лет.
До конца года Evecon планирует открыть еще один аналогичный аккумуляторный парк в городе Арукюла. Общая стоимость двух проектов составляет 170 миллионов евро.
Почему эстонский опыт - это «must have» для Украины
Украина сегодня имеет наиболее разветвленную, но и наиболее израненную энергосеть в Европе. Вот почему подобные аккумуляторные парки - наше будущее:
Децентрализация: Вместо одной большой ТЭС, которую легко атаковать, десятки таких парков аккумуляторов по всей стране создают «гибкую» сеть, которую невозможно вывести из строя одним ударом.
Быстрый старт: Аккумуляторы реагируют на падение частоты за миллисекунды. Это идеальный инструмент для поддержания системы после ракетных попаданий, пока энергетики переподключают линии.
Интеграция с ВИЭ: Украина планирует строить много ветровых и солнечных станций. Без таких «PowerBank-ов», как у Кийза, эти станции могут разбалансировать сеть.