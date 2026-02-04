Представлен первый в мире биомиметический ИИ-робот 10 4.02.2026, 14:00

Он максимально приближен к человеку по внешности и поведению.

Шанхае компания DroidUp представила робота Moya, которого разработчики позиционируют как первого в мире «полностью биомиметического воплощенного интеллектуального робота». Видео с демонстрацией его возможностей быстро разошлись по китайским соцсетям, вызвав бурное обсуждение благодаря необычайно реалистичному внешнему виду и поведению машины.

Moya относится к классу воплощенного искусственного интеллекта – систем, которые способны не только обрабатывать информацию, но и воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с ней в физическом пространстве. По словам создателей, робот умеет воспроизводить микровыражения лица, удерживать зрительный контакт и демонстрировать тонкие мимические реакции, что сближает его поведение с человеческим.

Рост робота составляет 1,65 метра, вес – около 32 килограммов. Его пропорции максимально приближены к телосложению взрослого человека. DroidUp утверждает, что Moya поддерживает температуру «тела» в диапазоне 32–36 °C, усиливая эффект живого присутствия во время общения. Точность имитации человеческой походки, по данным компании, достигает 92%.

В то же время внешний вид и движения робота вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Часть зрителей была впечатлена реалистичностью Moya, другие отметили тревожные ощущения, характерные для эффекта «зловещей долины», когда искусственный объект выглядит почти как человек, но не полностью.

Сколько стоит? стартовая цена на Moya – $173 тысячи.

Компания раскрывает немного технических деталей, однако отмечает, что разработка опирается на предыдущие проекты DroidUp в области гуманоидной робототехники. Moya не рассматривается исключительно как домашний робот: его потенциальное применение связано со здравоохранением, образованием и другими сферами, где важно тесное взаимодействие человека и машины. Выход робота на рынок ожидается к концу 2026 года.

