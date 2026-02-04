Воздушные шары из Беларуси снова нарушили границу Польши 1 4.02.2026, 15:06

1,778

Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки.

В ночь с 3 на 4 февраля 2026 года военные радиолокационные системы Польши зафиксировали новые попадания в польское воздушное пространство объектов, которые похожи на воздушные шары. Об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Полеты объектов контролировались и не представляли угрозы безопасности воздушному движению или людям.

«Сотрудничество Вооруженных сил Республики Польша со службами, отвечающими за государственную безопасность, позволяет этим службам оперативно реагировать, включая захват объектов и задержание лиц, подозреваемых в этих инцидентах, – пишет Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши. – Вооруженные силы Польши 24/7 остаются в готовности обеспечить безопасность воздушного пространства».

В последние месяцы воздушные шары из Беларуси регулярно нарушают воздушное пространство Польши. Ранее в подобных случаях польские пограничники подтверждали, что объекты, похожие на шары, действительно были метеозондами с контрабандными сигаретами.

Из-за похожего случая 28 января были введены ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского движения. Польская сторона воспринимает такие инциденты как гибридные атаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com