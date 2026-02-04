Воздушные шары из Беларуси снова нарушили границу Польши

Воздушные шары из Беларуси снова нарушили границу Польши1
- 4.02.2026, 15:06
Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки.
В ночь с 3 на 4 февраля 2026 года военные радиолокационные системы Польши зафиксировали новые попадания в польское воздушное пространство объектов, которые похожи на воздушные шары. Об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.
Полеты объектов контролировались и не представляли угрозы безопасности воздушному движению или людям.
«Сотрудничество Вооруженных сил Республики Польша со службами, отвечающими за государственную безопасность, позволяет этим службам оперативно реагировать, включая захват объектов и задержание лиц, подозреваемых в этих инцидентах, – пишет Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши. – Вооруженные силы Польши 24/7 остаются в готовности обеспечить безопасность воздушного пространства».
В последние месяцы воздушные шары из Беларуси регулярно нарушают воздушное пространство Польши. Ранее в подобных случаях польские пограничники подтверждали, что объекты, похожие на шары, действительно были метеозондами с контрабандными сигаретами.
Из-за похожего случая 28 января были введены ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского движения. Польская сторона воспринимает такие инциденты как гибридные атаки.