12 мая 2026, вторник, 15:50
Воздушные шары из Беларуси снова нарушили границу Польши

1
  • 4.02.2026, 15:06
  • 1,778
Режим Лукашенко продолжает гибридные атаки.

В ночь с 3 на 4 февраля 2026 года военные радиолокационные системы Польши зафиксировали новые попадания в польское воздушное пространство объектов, которые похожи на воздушные шары. Об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Полеты объектов контролировались и не представляли угрозы безопасности воздушному движению или людям.

«Сотрудничество Вооруженных сил Республики Польша со службами, отвечающими за государственную безопасность, позволяет этим службам оперативно реагировать, включая захват объектов и задержание лиц, подозреваемых в этих инцидентах, – пишет Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши. – Вооруженные силы Польши 24/7 остаются в готовности обеспечить безопасность воздушного пространства».

В последние месяцы воздушные шары из Беларуси регулярно нарушают воздушное пространство Польши. Ранее в подобных случаях польские пограничники подтверждали, что объекты, похожие на шары, действительно были метеозондами с контрабандными сигаретами.

Из-за похожего случая 28 января были введены ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского движения. Польская сторона воспринимает такие инциденты как гибридные атаки.

