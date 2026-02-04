У самолетов крупнейшей российской чартерной авиакомпании третий раз за месяц отказал двигатель 1 4.02.2026, 16:57

У Boeing 767 отказал левый двигатель.

В аэропорту Красноярска более чем на сутки задержали рейс авиакомпании Azur Air, крупнейшего российского чартерного перевозчика, на вьетнамский остров Фукуок, сообщает Красноярская транспортная прокуратура. Ведомство проводит проверку. Пассажиры рассказали Shot, что вылет, который должен был состояться еще в четыре часа утра 3 февраля, несколько раз переносили из-за «технических проблем». По данным канала, у Boeing 767 отказал левый двигатель. Это уже третий инцидент с самолетами Azur Air за январь, связанный с неполадками двигателя, пишет The Moscow Times.

Рейсом ZF 2671 во Вьетнам должны вылететь 335 пассажиров, некоторые из них требовали отменить перелет, так как, по их словам, стали бояться лететь на этом самолете. В самой авиакомпании сообщили, что рейс пришлось задержать «в связи с длительным техническим обслуживанием воздушного судна», осложненного низкими температурами в Красноярске. Ночью там холодало до -30 градусов. Поломка самолета «носит локальный характер», отметили в компании, не уточнив характер неполадки. Борт после ремонта должен был вылететь из Красноярска в 14:00 по местному времени, однако позже Azur Air уведомила пассажиров, что рейс будет выполнен на резервном лайнере, который должен прибыть в Красноярск из Перми 5 февраля в 01:10 по местному времени. Отправка на Фукуок перенесена на 02:30.

Это уже третий известный случай отказа двигателя у лайнеров Azur Air за текущий месяц. 23 января Boeing 757 рейса Пхукет — Барнаул по этой же причине подал сигнал бедствия, после чего экстренно приземлился в китайском Ланьчжоу. Тогда у лайнера также отказал один из двигателей.

В прошлую среду, 28 января, тот же самолет, летевший из вьетнамского Нячанга в Иркутск, совершил экстренную посадку в Ханое. На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, а причиной ЧП, как писал Shot, снова стал отключившийся двигатель.

Еще один отказ двигателя произошел у Boeing 747 авиакомпании «Россия» 22 января. Самолет должен был выполнить рейс Магадана-Москва, но при попытке взлета в магаданском аэропорту «Сокол» у него произошел помпаж двигателя. Как рассказывали очевидцы, борт стало резко уводить влево, после чего оно выкатилось за пределы взлетной полосы. На борту находились 338 человек, включая девятерых детей.

