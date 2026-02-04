12 мая 2026, вторник, 18:48
Нобелевский лауреат обещает избавление от «джунглей проводов»

  • 4.02.2026, 17:59
Джон Мартинис

Джон Мартинис намерен создать самый мощный квантовый компьютер в мире.

Джон Мартинис — одна из ключевых фигур в истории квантовых вычислений — заявил, что его новая компания QoLab готовит революционный подход к созданию практичных квантовых компьютеров. По словам ученого, именно радикальное переосмысление аппаратной части позволит выйти на мощности, недоступные существующим системам Google, IBM и других лидеров отрасли, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org).

Мартинис прославился дважды. В 1980-х он доказал возможность «макроскопической квантовости», заложив основу для современных сверхпроводящих кубитов. В 2019 году его команда в Google впервые достигла «квантового превосходства». Теперь, в 70 лет, он снова хочет изменить правила игры.

QoLab делает ставку на полную перестройку производства квантовых чипов. По словам Мартиниса, индустрия до сих пор применяет технологии, мало изменившиеся с 1950–60-х годов. Такой подход не позволит создать квантовые компьютеры с миллионами кубитов — именно такой масштаб, по мнению ученого, необходим для реальной безошибочной работы.

Главная цель QoLab — избавиться от «джунглей проводов», которые заполняют современные квантовые установки. Компания разрабатывает архитектуру, позволяющую перенести ключевые элементы управления прямо на чип, что должно резко повысить надежность и снизить стоимость устройств.

Мартинис подчеркивает, что победит тот, кто решит проблему масштабирования. Он также считает, что первыми реальными приложениями квантовых компьютеров станут задачи квантовой химии и материаловедения — направления, где квантовые алгоритмы уже хорошо просчитаны.

Ученый уверен, что революция в «железе» — необходимое условие, и именно этим он намерен заняться в ближайшие годы.

Леонид Невзлин
Аббас Галлямов
Ирина Халип
Игорь Эйдман