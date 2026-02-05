Живущих за границей белорусов обяжут сдавать отпечатки пальцев

Живущих за границей белорусов обяжут сдавать отпечатки пальцев8
- 5.02.2026, 9:56
Кого и когда коснутся новые правила?
На Национальном правовом интернет-портале опубликован Закон «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации». В нем прописаны категории людей, которые будут сдавать отпечатки пальцев, а также полномочия некоторых силовых ведомств.
Согласно документу, обязательная дактилоскопия будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации, высылке или реадмиссии, а также на тех, кто обращается за убежищем, временной защитой, видом на жительство в Беларуси или проходит пограничный контроль и признан «потенциальной угрозой национальной безопасности», пишет «Зеркало».
При этом предусмотрены исключения для детей до 14 лет, лиц старше 75 лет, дипломатов, официальных делегаций, а также граждан России, которые не подлежат депортации или высылке из Беларуси и не включены в список лиц, которым запрещен или нежелателен въезд в страну.
Граждан Беларуси старше 14 лет и моложе 75 тоже включили в перечень обязательной дактилоскопии, в том числе при выдаче (обмене) документов, удостоверяющих личность, — в двух случаях:
если белорус получил иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ иностранного государства, «предоставляющий право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью», и официально сообщил об этом государству;
если он постоянно живет за пределами Беларуси и состоит на консульском учете.
Проводить дактилоскопическую регистрацию таких граждан будут на территории Беларуси.
Кроме того, отпечатки пальцев могут снимать у людей, которые не могут назвать себя из-за возраста или состояния здоровья, тех, кто отказывается сообщить данные о себе, а также без вести пропавших, если их нашли на территории страны.
Закон закрепляет возможность снимать отпечатки пальцев в электронном виде с помощью специальных дактилоскопических сканеров. Хранить эту информацию будут Госкомитет судебных экспертиз и Госпогранкомитет, причем в ряде случаев данные могут сохраняться до установления факта смерти человека или до достижения им 80 лет. Вместе с отпечатками фиксируются персональные данные, основания и дата регистрации, а также подписи самого человека, его законных представителей и должностных лиц.
Доступ к дактилоскопической информации получают органы уголовного преследования, суды, МВД, пограничная служба и другие структуры, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью.
Предусмотрена и возможность передачи таких данных правоохранительным органам иностранных государств — в рамках международных договоров.
Документ также прописывает полномочия пограничников и таможенных органов. В ходе пограничного контроля они смогут проводить личный досмотр граждан и досмотр их вещей, в том числе с использованием техсредств, если есть основания полагать, что это необходимо для обеспечения безопасности. Определен порядок этой процедуры: досмотр проводится лицом того же пола в отдельном помещении, с понятыми и обязательным актом.
Уточняются и правила транзита через пограничную полосу: в некоторых теперь не требуется оформлять специальные пропуска — достаточно иметь при себе действительные документы.
Также вводятся новые обязанности для перевозчиков. Теперь компании и ИП, занимающиеся международными автобусными перевозками, обязаны бесплатно передавать данные о пассажирах в информационные системы Минтранса. Речь идет о конкретном наборе сведений — сюда входят ФИО, гражданство пассажиров, реквизиты их документов и билетов.
Основная часть норм, в том числе пункт о дактилоскопии для постоянно проживающих за границей белорусов, начнет действовать с 1 апреля 2026 года, остальные — в течение 2026−2027 годов.