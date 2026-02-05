Вэнс: Трамп четко заявил Путину, что он не имел права нападать на Украину

Вэнс: Трамп четко заявил Путину, что он не имел права нападать на Украину11
- 5.02.2026, 10:15
При этом глава Белого дома допустил возможность сотрудничества с РФ, если интересы совпадают.
Президент США Дональд Трамп четко заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что он не имел права вторгаться в Украину.
Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Трамп признал, что Путин не имел права нападать на Украину, но при этом допустил возможность сотрудничества со страной, если интересы с ней частично совпадают.
«Мы попробуем это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества», - сказал он.
Вице-президент объяснил такой подход тем, что внешняя политика Трампа базируется на принципе «Америка превыше всего» и прагматизме.
Вэнс заверил, что позиция Трампа - не деление мира на «друзей» и «врагов», а работа с союзами и интересами.
«Можно не соглашаться со страной по большинству вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с кем угодно, что является инструментом завершения конфликтов», - отметил Вэнс.