Генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина 2 5.02.2026, 10:45

Кит Келлог

В долгосрочной перспективе время играет на стороне Украины.

Страна-агрессор Россия не достигла своих целей в Украине и Кремль достиг стадии, когда ищет «наилучший из возможных способов» выхода из войны, даже несмотря на то, что российские войска продолжают почти ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог в интервью изданию Kyiv Independent.

«Понятие победы, данное Путиным, не совпадает с моим. Я думаю, он [Путин] потерпел неудачу. Я думаю, Россия потерпела неудачу», - сказал Келлог.

По его мнению, время «играет на руку» Киеву в долгосрочной перспективе. Следующие месяцы могут изменить баланс сил в войне.

«Когда зима закончится и дни станут длиннее, я думаю, это будет лучше для Украины, чем для РФ в долгосрочной перспективе», - отметил Келлог.

Он рассказал, что покинул пост в Белом доме в конце 2025 года. Это было сделано в том числе для того, чтобы иметь возможность «свободно высказываться» об Украине.

Однако его уход не означает прекращения работы по Украине. Теперь он получил возможность публично формулировать собственную позицию относительно войны и положения дел Киева и Кремля, не ограничивая себя из-за официальной линии администрации действующего президента США Дональда Трампа. Однако разногласий с администрацией Трампа в украинском вопросе, чтобы он ушел, не было, отмечает Келлог.

Генерал также не исключает информации о том, что от переговоров о войне его могли отстранить из-за категорической позиции Кремля, который считал его «слишком проукраинским».

«Я не думаю, что россияне обязательно хотели видеть меня в этой части команды», — заявил Келлог.

Он также анонсировал свое возможное возвращение в Киев в ближайшее время.

