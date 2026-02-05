Новый Volkswagen Transporter получил оригинальную версию в спортивном стиле 2 5.02.2026, 10:48

Салон отделали алькантарой, а руль обшили кожей.

Линейку Volkswagen Transporter 2026 пополнила новая версия Sportline. Минивэн имеет более выразительный дизайн и улучшенный салон.

Новый Volkswagen Transporter Sportline презентовали в Великобритании и там он уже поступает в продажу по цене от 62 752 фунтов стерлингов ($85 650). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Минивэн Volkswagen Transporter T7 получил инъекцию спортивного стиля. У него особая решетка радиатора и более выразительные бамперы, появились обвес и спойлер на крыше. К тому же, кузов занизили на 29 мм и установили 19-дюймовые диски. Можно выбрать грузовые или пассажирские версии.

Салон Volkswagen Transporter Sportline отделали алькантарой, а руль обшили кожей. Появились спортивные кресла и особые коврики. Комплектацию пополнили матричные фары, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, подогрев сидений и руля.

Также предлагают лимитированный вариант Sportline 75 Special Edition, посвященную 75-летию модели. Она отличается особыми зелеными цветом и отделкой. Таких авто выпустят всего 75 и стоить они будут от 64 552 фунтов стерлингов ($88 100).

Новый Volkswagen Transporter T7 Sportline доступен в дизельных, плагин-гибридных и электрических вариантах мощностью до 286 л.с.

