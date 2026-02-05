В Абу-Даби стартовал второй день переговоров

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров1
- 5.02.2026, 10:55
Умеров раскрыл первые подробности.
В Абу-Даби сегодня, 5 февраля, начался второй день переговоров США, Украины и России.
Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров.
«Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций», - сообщил Умеров.
По его словам, итоги переговоров будут объявлены позже.
Напомним, вчера, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов, а сегодня переговоры продолжаются.