13 мая 2026, среда, 11:32
В Абу-Даби стартовал второй день переговоров


  • 5.02.2026, 10:55
  
Рустем Умеров

Умеров раскрыл первые подробности.

В Абу-Даби сегодня, 5 февраля, начался второй день переговоров США, Украины и России.

Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров.

«Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций», - сообщил Умеров.

По его словам, итоги переговоров будут объявлены позже.

Напомним, вчера, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов, а сегодня переговоры продолжаются.

