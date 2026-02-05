«Беларусбанк» устроит «блэкаут» 5.02.2026, 11:06

3,858

Связано это «с необходимостью проведения технологических работ».

Крупнейший банк страны «Беларусбанк» предупредил о перерывах в работе 7 и 8 февраля.

Согласно его сообщению, в период с 23:00 07.02.2026 до 07:00 08.02.2026 «в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов), действия по оформлению банковских платежных карточек».

Связано это «с необходимостью проведения технологических работ».

Также в банке сообщают, что с 01:00 до 02:00 08.02.2026 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com