13 мая 2026, среда, 11:32
«Беларусбанк» устроит «блэкаут»

  • 5.02.2026, 11:06
  • 3,858
Связано это «с необходимостью проведения технологических работ».

Крупнейший банк страны «Беларусбанк» предупредил о перерывах в работе 7 и 8 февраля.

Согласно его сообщению, в период с 23:00 07.02.2026 до 07:00 08.02.2026 «в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов), действия по оформлению банковских платежных карточек».

Также в банке сообщают, что с 01:00 до 02:00 08.02.2026 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными.

