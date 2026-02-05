«Беларусбанк» устроит «блэкаут»
- 5.02.2026, 11:06
Крупнейший банк страны «Беларусбанк» предупредил о перерывах в работе 7 и 8 февраля.
Согласно его сообщению, в период с 23:00 07.02.2026 до 07:00 08.02.2026 «в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов), действия по оформлению банковских платежных карточек».
Связано это «с необходимостью проведения технологических работ».
Также в банке сообщают, что с 01:00 до 02:00 08.02.2026 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными.