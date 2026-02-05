13 мая 2026, среда, 13:04
Трамп сделал заявление о своем третьем президентском сроке

  5.02.2026, 12:43
Дональд Трамп

Это «было бы интересно», но политик предпочел сохранить интригу.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что планирует баллотироваться на третий президентский срок, чтобы «сделать Америку снова великой».

Об этом сообщает NBC News.

На вопрос журналиста, видит ли Трамп какой-то сценарий, по которому он мог бы быть переизбранным президентом США на третий срок, глава Белого Дома отметил, что это было бы интересно.

«Я не знаю. Было бы интересно. Но если бы я дал бы сейчас вам точный ответ, это сделало бы жизнь гораздо менее увлекательной», - подчеркнул Трамп.

По его словам, он все делает, и готовится к вероятному третьему сроку в частности, только по одной причине - «сделать Америку снова великой».

