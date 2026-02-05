У нас есть новость для белорусских предпринимателей в Польше
- 5.02.2026, 12:49
Как поддержать «Хартию’97», не потратив ни гроша.
Дорогие друзья! Если вы индивидуальный предприниматель (działalność gospodarcza) в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая и безопасная возможность поддержать «Хартию’97».
Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.
Вы можете отправить 1,5% уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.
Если у вас есть ИП в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля. (Если вы работаете по найму — прочитайте, как нам помочь здесь).
Чтобы отправить декларацию, зайдите на сайт podatki.gov.pl
Впишите наши данные при заполнении декларации или попросите это сделать вашего бухгалтера.
Вам нужны две цифры. Первая — 0000507234. Это номер FaniMani — партнерской организации, которая поможет нам получить помощь.
Вторая — 107906. Это номер «Хартии’97» в FaniMani.
Далее более подробная инструкция для разных видов налоговых деклараций:
Ryczałt — PIT-28
в пункте 251 написать номер KRS 0000507234;
в пункте 253 — 107906.
Skala podatkowa — PIT-36
в пункте 520 написать номер KRS 0000507234;
в пункте 522 — 107906.
Podatek liniowy — PIT-36 L
в пункте 172 написать номер KRS 0000507234;
в пункте 174 — 107906.
Помог сам — расскажи другим
Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.
Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе. Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.