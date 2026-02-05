У нас есть новость для белорусских предпринимателей в Польше 5.02.2026, 12:49

Как поддержать «Хартию’97», не потратив ни гроша.

Дорогие друзья! Если вы индивидуальный предприниматель (działalność gospodarcza) в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая и безопасная возможность поддержать «Хартию’97».

Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.

Вы можете отправить 1,5% уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.

Если у вас есть ИП в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля. (Если вы работаете по найму — прочитайте, как нам помочь здесь).

Чтобы отправить декларацию, зайдите на сайт podatki.gov.pl

Впишите наши данные при заполнении декларации или попросите это сделать вашего бухгалтера.

Вам нужны две цифры. Первая — 0000507234. Это номер FaniMani — партнерской организации, которая поможет нам получить помощь.

Вторая — 107906. Это номер «Хартии’97» в FaniMani.

Далее более подробная инструкция для разных видов налоговых деклараций:

Ryczałt — PIT-28

в пункте 251 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 253 — 107906.

Skala podatkowa — PIT-36

в пункте 520 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 522 — 107906.

Podatek liniowy — PIT-36 L

в пункте 172 написать номер KRS 0000507234;

в пункте 174 — 107906.

Помог сам — расскажи другим

Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.

Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе. Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com