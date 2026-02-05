13 мая 2026, среда, 14:30
3
  • 5.02.2026, 13:10
Мелания Трамп рассказала о переговорах с командой Путина по возвращению украинских детей
Мелания Трамп

Первая леди США надеется на скорый успех.

Первая леди США Мелания Трамп подтвердила, что поддерживает прямые контакты с командой Путина, добиваясь возвращения украинских детей, вывезенных в Россию после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая перед журналистами в Белом доме, она сообщила:

«Мы работаем над этим. Надеюсь, скоро у нас будет успех». Подробности переговоров не раскрываются.

В Восточном крыле Белого дома уточнили, что диалог с российской стороной продолжается с прошлого августа — тогда Мелания Трамп направила Путину письмо, которое президент США Дональд Трамп передал лично. С тех пор удалось вернуть 15 украинских детей, включая семерых — в декабре.

Россия вывезла не менее 19 тысяч детей на свою территорию или в оккупированные районы без согласия родителей. Москва отрицает обвинения, заявляя, что детей якобы эвакуировали ради их безопасности.

Сообщение о продолжающихся контактах совпало с новостью о «продуктивных» переговорах представителей России и Украины в рамках американской дипломатической инициативы, несмотря на новые массированные обстрелы Украины.

