Мелания Трамп рассказала о переговорах с командой Путина по возвращению украинских детей

Мелания Трамп рассказала о переговорах с командой Путина по возвращению украинских детей3
- 5.02.2026, 13:10
Первая леди США надеется на скорый успех.
Первая леди США Мелания Трамп подтвердила, что поддерживает прямые контакты с командой Путина, добиваясь возвращения украинских детей, вывезенных в Россию после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Выступая перед журналистами в Белом доме, она сообщила:
«Мы работаем над этим. Надеюсь, скоро у нас будет успех». Подробности переговоров не раскрываются.
В Восточном крыле Белого дома уточнили, что диалог с российской стороной продолжается с прошлого августа — тогда Мелания Трамп направила Путину письмо, которое президент США Дональд Трамп передал лично. С тех пор удалось вернуть 15 украинских детей, включая семерых — в декабре.
Россия вывезла не менее 19 тысяч детей на свою территорию или в оккупированные районы без согласия родителей. Москва отрицает обвинения, заявляя, что детей якобы эвакуировали ради их безопасности.
Сообщение о продолжающихся контактах совпало с новостью о «продуктивных» переговорах представителей России и Украины в рамках американской дипломатической инициативы, несмотря на новые массированные обстрелы Украины.