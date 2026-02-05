Ракеты «Фламинго» поразили полигон Капустин Яр, откуда Россия запускает «Орешник» 11 5.02.2026, 22:17

Российское командование в панике начало эвакуацию.

В январе 2026 года Вооруженные силы Украины запустили несколько ракет «Фламинго» по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области Российской Федерации. Ракета прошла средства противовоздушной обороны и повредила ангары.

Из-за ударов ракет «Фламинго» российское командование было вынуждено эвакуировать личный состав воинской части, которая базировалась на полигоне и запускала ракеты «Орешник» по Украине, говорится в заявлении Генштаба ВСУ. Заявление появилось днем 5 февраля. Выяснилось, что с начала года провели несколько воздушных атак по Капустиному Яру, которые были успешными.

«Часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории», — написало командование.

Генштаб ВСУ не уточнил, когда именно произошли атаки ракет «Фламинго» на полигон возле села Капустин Яр в Астраханской области РФ. Также не ясно, сколько средств поражения запустили и сколько из них прошло систему ПВО ВС РФ. Единственная деталь, опубликованная командованием, — спутниковое фото группы зданий, которые, вероятно, повредили «Фламинго». Впрочем, изображений с последствиями удара Генштаб пока не предоставил.

Возможные координаты полигона «Капустин Яр», по которому могли нанести удары украинские ракеты, — 48.649409° N, 46.193986° E, как показывает Google maps. Расстояние до Украины — около 600 км, причем ракеты должны были бы беспрепятственно пролететь над линией фронта, оккупированными территориями, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областями, и ПВО РФ их, похоже, не заметили.

