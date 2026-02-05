Гомельчанин лишился квартиры из-за автомобильных штрафов 6 5.02.2026, 13:36

Жилье продали с аукциона в счет погашения долга.

Квартирой в центре Гомеля пришлось расплатиться за долги 53-летнему белорусу. На мужчину было заведено под сотню исполнительных производств, сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Более 80% суммы долга — а он составил ни много ни мало 45 000 рублей — у гомельчанина накопилось из-за штрафов. «Прославился» мужчина регулярным превышением скорости и вождением автомобиля без прав. На все просьбы рассчитаться по долгам лихач отвечал, что денег у него нет. И продолжал нарушать ПДД, увеличивая размер задолженности. В итоге в его деле накопилось 96 исполнительных производств.

Прежде чем применять кардинальные меры, судебные исполнители пытались всеми способами достучаться до неплательщика:

блокировали мобильную связь;

перекрыли доступ в интернет;

ввели запрет на выезд за границу;

ограничили в праве управления автомобилем.

Ничего не помогло. Должник продолжал игнорировать предписания.

В конце концов была арестована «запасная» квартира, принадлежавшая неплательщику (основное место жительства так и осталось за мужчиной, его не трогали).

Несмотря на незаконченный ремонт и отсутствие разрешения на перепланировку, квартира в кирпичной пятиэтажке имела успех. За однушку на проспекте Победы, которую выставили на электронные торги, боролись сразу шесть претендентов.

Они подняли сумму со стартовых 65 900 рублей ($23 000 в эквиваленте) до почти 88 тысяч (почти $30 000 по курсу).

В итоге 33 «квадрата» получили нового владельца, а старый смог расплатиться с долгами.

