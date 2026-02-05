Российские самолеты начнут заправлять отработанным фритюрным маслом 11 5.02.2026, 13:39

В том числе из сети ресторанов «Вкусно — и точка».

В России протестировали авиационное топливо из фритюрного масла. Об «успехе» эксперимента отчиталась «Газпром нефть». Новый продукт создан на основе сложных эфиров и жирных кислот, включая отработанное кулинарное масло, которое поставляет сеть ресторанов «Вкусно — и точка», уточнили в компании. SAF-топливо тестировали на стендовом реактивном двигателе, моделируя все этапы полета: взлет, крейсерский режим и посадку. Технология направлена на «сокращение углеродного следа в авиации», пишет The Moscow Times.

Программа испытаний «подтвердила эффективную работу оборудования и снижение экологического воздействия» по сравнению с традиционным авиакеросином, заявили в «Газпром нефти». «Результаты проведенного тестирования будут использованы для выработки единого национального стандарта о синтетических SAF-компонентах для авиационных топлив», — добавили там.

Начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию «Газпром нефти» Денис Демин отметил, что компания уже несколько лет заправляет «зеленым топливом» морские суда, и его применение в авиации станет следующим этапом декарбонизации.

Проект реализуется в партнерстве с участниками транспортной отрасли, включая «Аэрофлот». Первый заместитель гендиректора компании Андрей Чиханчин назвал проведенные испытания «важным шагом на длинном пути развития SAF-технологий в России». По оценкам отрасли, применение биотоплива в авиации позволит сократить выбросы парниковых газов до 80% по сравнению с традиционными вариантами заправки.

Старший директор «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова рассказала, что сеть ежегодно отправляет на переработку около 6 тысяч тонн использованного фритюрного масла, большая часть которого теперь идет на производство биотоплива.

