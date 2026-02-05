В банках Беларуси заработает единая антифрод-система против мошенников 5.02.2026, 14:02

Летом в Беларуси будут внедрены единые стандарты в банковской системе, а требования по противодействию незаконным операциям станут более жесткими.

Единая банковская антифрод-система, направленная на блокировку мошеннических операций, заработает в Беларуси сначала июля, об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун.

Он уточнил, что технология рассчитана на мониторинг, анализ и блокирование операций, совершаемых по мошенническим схемам.

«С 1 июля у нас вступает (в действие ) уже единая антифрод-система для банков, с едиными требованиям», – отметил заместитель председателя Нацбанка в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, несмотря на то, что некоторые банки активно развиваются в сфере предотвращения мошеннических операций, не во всех финансовых учреждениях эта работа отлажена на должном уровне. Картун отметил, что с июля в Беларуси будут внедрены единые стандарты, а требования к банковской системе по противодействию незаконным операциям станут более жесткими.

Заместитель председателя Национального банка напомнил, что с 2024 года в Беларуси запущена автоматизированная система обработки инцидентов, которая аккумулирует информацию из всех финансовых учреждений страны. Это дает банкам особое преимущество, подчеркнул Картун.

«Преимущество этой системы в том, что если банк заблокировал операцию, или есть признак подозрительной операции, или если кто-то обратился в МВД или в Следственный комитет (по поводу мошеннических действий), тут же этот инцидент попадает в центральную систему, и любой банк видит то, что произошло в другом банке», – отметил Картун.

Информация служит своего рода защитой для финансового учреждения, поскольку злоумышленники при неудаче в одном банке пытаются провернуть незаконные операции уже в другом.

Замглавы Нацбанка также сообщил, что в прошлом году белорусский финансовый регулятор рекомендовал банкам использовать так называемую антифрод-систему и, по его словам, в каждом финучреждении она есть.

Система работает по определенным алгоритмам, выявляет подозрительную деятельность, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Если система фиксирует не свойственные клиенту банка ежемесячные операции, платеж блокируется, пояснил Картун.

В ответ на подозрительные операции может быть введен и так называемый период охлаждения, продолжительностью в сутки. Этот механизм был введен в прошлом году из-за всплеска повышенного спроса на кредиты, которые белорусы нередко брали, попав под влияние злоумышленников.

"Мы специально ввели период охлаждения. Как правило, людям, которые находятся под эмоциональным воздействием, этого времени хватает для того, чтобы они просто передумали", – подчеркнул Картун.

