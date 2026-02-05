закрыть
13 мая 2026, среда, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле прорвало трубы водопровода

4
  • 5.02.2026, 14:12
  • 3,878
В Гомеле прорвало трубы водопровода

На морозе без воды остались более сотни домов.

В Гомеле 5 февраля произошла аварийная ситуация на сетях «Гомельводоканала». Об этом сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

По словам чиновника, зафиксирована течь водопроводной линии по улицам Свиридова и Яговкина. На месте работает аварийная бригада, спецтехника. Для выполнения аварийных работ отключена вода для 105 частных домов. Закончить ремонт планируют около 17:00.

После ремонта еще будут проведены промывка и дезинфекция поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории предприятия.

Владимир Привалов просит граждан «сохранять спокойствие», так как «ситуация под контролем».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман