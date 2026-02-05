В Гомеле прорвало трубы водопровода 4 5.02.2026, 14:12

3,878

На морозе без воды остались более сотни домов.

В Гомеле 5 февраля произошла аварийная ситуация на сетях «Гомельводоканала». Об этом сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

По словам чиновника, зафиксирована течь водопроводной линии по улицам Свиридова и Яговкина. На месте работает аварийная бригада, спецтехника. Для выполнения аварийных работ отключена вода для 105 частных домов. Закончить ремонт планируют около 17:00.

После ремонта еще будут проведены промывка и дезинфекция поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории предприятия.

Владимир Привалов просит граждан «сохранять спокойствие», так как «ситуация под контролем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com