В Гомеле прорвало трубы водопровода

В Гомеле прорвало трубы водопровода4
- 5.02.2026, 14:12
На морозе без воды остались более сотни домов.
В Гомеле 5 февраля произошла аварийная ситуация на сетях «Гомельводоканала». Об этом сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
По словам чиновника, зафиксирована течь водопроводной линии по улицам Свиридова и Яговкина. На месте работает аварийная бригада, спецтехника. Для выполнения аварийных работ отключена вода для 105 частных домов. Закончить ремонт планируют около 17:00.
После ремонта еще будут проведены промывка и дезинфекция поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории предприятия.
Владимир Привалов просит граждан «сохранять спокойствие», так как «ситуация под контролем».