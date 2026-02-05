Пользователей банковских карт «Белкарт» призвали срочно обновить приложение

Пользователей банковских карт «Белкарт» призвали срочно обновить приложение1
- 5.02.2026, 14:24
В противном случае клиенты потеряют доступ платежам.
Платежная система «Белкарт» выпустила срочное предупреждение для всех владельцев карт: для продолжения пользования услугами необходимо немедленно обновить фирменное приложение «Белкарт Pay».
Клиенты, которые проигнорируют это требование, рискуют потерять доступ к быстрым платежам.
Обновить приложение нужно 5 февраля 2026. Соответствующая версия 00.01.05 доступна для скачивания в магазинах приложений Google Play и AppGallery.
«Совершать операции с использованием приложения Белкарт Pay после 5 февраля вы сможете только после установки актуальной версии», – подчеркнули в компании.
Таким обрзаом, с 6 февраля все предыдущие версии программы будут отключены и перестанут функционировать.