Пользователей банковских карт «Белкарт» призвали срочно обновить приложение 1 5.02.2026, 14:24

В противном случае клиенты потеряют доступ платежам.

Платежная система «Белкарт» выпустила срочное предупреждение для всех владельцев карт: для продолжения пользования услугами необходимо немедленно обновить фирменное приложение «Белкарт Pay».

Клиенты, которые проигнорируют это требование, рискуют потерять доступ к быстрым платежам.

Обновить приложение нужно 5 февраля 2026. Соответствующая версия 00.01.05 доступна для скачивания в магазинах приложений Google Play и AppGallery.

«Совершать операции с использованием приложения Белкарт Pay после 5 февраля вы сможете только после установки актуальной версии», – подчеркнули в компании.

Таким обрзаом, с 6 февраля все предыдущие версии программы будут отключены и перестанут функционировать.

