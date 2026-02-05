закрыть
13 мая 2026, среда, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гибридный кроссовер проехал почти 300 км без капли бензина

6
  • 5.02.2026, 14:36
  • 3,470
Гибридный кроссовер проехал почти 300 км без капли бензина

Достижение нового Lynk & Co 08 зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Новый Lynk & Co 08 попал в Книгу рекордов Гиннеса. Плагин-гибридный кроссовер смог проехать 293 км в электрическом режиме.

Достижение Lynk & Co 08 является рекордом, ведь ни один другой плагин-гибрид пока не способен преодолеть такое расстояние, не включая бензиновый двигатель. Об этом сообщает «Фокус».

Рекордный заезд имел место на полигоне Centro Dinamico Pegaso в Мексике и длился более 6 часов. Кроссовер Lynk & Co 08 ехал на электротяге со скоростью 50-60 км/ч.

Независимые эксперты контролировали авто с помощью телеметрии и следили, чтобы не включился бензиновый двигатель. После завершения заезда достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

Новый Lynk & Co 08 — премиальный плагин-гибридный кроссовер, разработанный специалистами Geely и Volvo. 4,8-метровое авто предлагается с плагин-гибридными установками с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами.

Рекорд установила 346-сильная переднеприводная версия. Она оснащена батареей емкостью 39,6 кВт∙ч, а ее паспортный запас хода — 200 км. Также существует 585-сильный полноприводный вариант.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман