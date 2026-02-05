Лавров взвыл из-за вытеснения российских компаний из Венесуэлы

Лавров взвыл из-за вытеснения российских компаний из Венесуэлы11
- 5.02.2026, 14:38
Россиян выдавливают после свержения Мадуро.
Российские компании начали вытеснять из Венесуэлы после свержения бывшего президента страны Николаса Мадуро, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно пытаются убрать из страны», — сказал министр в интервью RT. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь, но дал понять, что это происходит с подачи Вашингтона. По его словам, несмотря на переговоры о завершении войны в Украине, США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также грозят пошлинами тем странам, которые покупают российские энергоносители.
До этого госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, после смены власти в республике заявила, что продолжит выполнять принятые на себя обязательства и намерена развивать предприятия совместно с венесуэльской стороной. В компании подчеркнули, что все ее активы в Венесуэле являются собственностью России и были приобретены на рыночных условиях «в полном соответствии с законодательством Боливарианской Республики». «Росзарубежнефть» участвует в совместных проектах с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Весной 2025 года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В республике действовало пять совместных с Россией предприятий, говорил посол страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар. По его словам, государства активно сотрудничали в области добычи и сбыта нефти. По данным аналитической компании Kpler, Россия к концу 2025 года обогнала США и стала основным поставщиком нафты для нефтехимической промышленности Венесуэлы.
В ночь на 3 января американские военные захватили венесуэльского президента Николаса Мадуро с его супругой и вывезли их в США, где им предъявили обвинения в «наркотерроризме». Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой, пока в стране не произойдет переход власти. После этого глава Госдепа Марко Рубио отмечал, что временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать деньги от продажи нефти для покупки американских товаров.