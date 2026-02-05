Лавров взвыл из-за вытеснения российских компаний из Венесуэлы 11 5.02.2026, 14:38

Сергей Лавров

Фото: Getty Images

Россиян выдавливают после свержения Мадуро.

Российские компании начали вытеснять из Венесуэлы после свержения бывшего президента страны Николаса Мадуро, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно пытаются убрать из страны», — сказал министр в интервью RT. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь, но дал понять, что это происходит с подачи Вашингтона. По его словам, несмотря на переговоры о завершении войны в Украине, США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также грозят пошлинами тем странам, которые покупают российские энергоносители.

До этого госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, после смены власти в республике заявила, что продолжит выполнять принятые на себя обязательства и намерена развивать предприятия совместно с венесуэльской стороной. В компании подчеркнули, что все ее активы в Венесуэле являются собственностью России и были приобретены на рыночных условиях «в полном соответствии с законодательством Боливарианской Республики». «Росзарубежнефть» участвует в совместных проектах с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Весной 2025 года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В республике действовало пять совместных с Россией предприятий, говорил посол страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар. По его словам, государства активно сотрудничали в области добычи и сбыта нефти. По данным аналитической компании Kpler, Россия к концу 2025 года обогнала США и стала основным поставщиком нафты для нефтехимической промышленности Венесуэлы.

В ночь на 3 января американские военные захватили венесуэльского президента Николаса Мадуро с его супругой и вывезли их в США, где им предъявили обвинения в «наркотерроризме». Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой, пока в стране не произойдет переход власти. После этого глава Госдепа Марко Рубио отмечал, что временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать деньги от продажи нефти для покупки американских товаров.

