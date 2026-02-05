В феврале в Беларуси можно будет увидеть парад планет

  5.02.2026, 14:48
На небе выстроятся сразу шесть планет Солнечной системы.

В конце февраля 2026 года белорусы смогут стать свидетелями впечатляющего астрономического события – выравнивания шести планет Солнечной системы.

Уже 28 февраля вдоль эклиптики образуется дуга из Меркурия, Венеры, Юпитера, Урана, Сатурна и Нептуна, пишет портал Gismeteo.by.

Как уверяют астрономы, часть планет будет видна невооруженным глазом. Ярче всех на ночном небе будут сиять Венера, Юпитер и Сатурн.

Чтобы рассмотреть Уран и Нептун, потребуется хотя бы бинокль, а в идеале – телескоп. Меркурий будет находиться низко над горизонтом, поэтому для его наблюдения понадобится открытая местность без высоких построек и деревьев.

Главное, что явление можно наблюдать не только в одну ночь. Оптимальные условия сложатся 28 февраля, но хорошая видимость сохранится в течение нескольких дней до и после этой даты.

Таким образом, у любителей астрономии будет несколько попыток разглядеть парад планет. Что особенно актуально с учетом переменчивой зимней погоды.

