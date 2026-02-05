13 мая 2026, среда, 19:12
Водородный танк-невидимка K3 против нового американского M1E3 Abrams

Кто победит?

США и Южная Корея движутся разными путями в разработке танков нового поколения. Американский M1E3 Abrams представляет собой глубокую переработку существующей платформы с гибридной силовой установкой и комплексами активной защиты. Корейский K3 — напротив, полностью новая концепция, рассчитанная на 2040 год, танк со 130-мм пушкой, водородными топливными элементами и стелс-обводами, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Разные философии развития.

M1E3 стал результатом отказа армии США от дальнейшей модернизации Abrams в 2023 году. Дополнительная броня и электроника сделали танк слишком тяжелым и дорогим в эксплуатации. Новая машина использует уже проверенные решения, но в глубоко переработанном виде. Испытания с участием военнослужащих назначены на 2026 год.

Проект корейского K3, над которым работают Hyundai Rotem и Агентство оборонных разработок Южной Кореи, куда более амбициозен. Он должен заменить K2 Black Panther и фактически переосмыслить облик танка XXI века с ИИ, высоким уровнем автоматизации и переходом на водородное топливо.

Атака и защита.

K3 предполагает установку нового 130-мм орудия, а также противотанковые ракеты с дальностью до 8 км. M1E3 сохраняет проверенную 120-мм пушку M256, уступающую по теоретическим характеристикам, но надежную и хорошо освоенную.

В сфере защиты оба танка используют концепцию «многослойной живучести». У M1E3 экипаж помещен в бронированную капсулу, а комплекс активной защиты интегрирован в архитектуру машины. K3 делает ставку на снижение заметности: стелс-формы корпуса, глушение дронов и тепловые ловушки.

Двигатели будущего.

M1E3 получит гибридную силовую установку, что снизит расход топлива и шум. Корейский K3 планируется перевести на водородные топливные элементы — решение перспективное, но труднодостижимое в боевых условиях.

Кто лучше?

Пока оба танка существуют лишь в концептуальном виде, но M1E3 находится ближе к реальности, у него уже есть физический предсерийный образец. K3 остается проектом «на бумаге», хотя и обещает революционные решения.

Окончательное сравнение станет возможным лишь тогда, когда обе машины пройдут испытания и докажут свою работоспособность на практике.

