Илон Маск планирует выпустить спутниковый смартфон

  • 5.02.2026, 23:21
С поддержкой Starlink.

Компания SpaceX Илона Маска рассматривает расширение бизнеса спутникового интернета Starlink, включая разработку собственного смартфона, развитие прямого подключения мобильных устройств к спутникам и запуск сервиса мониторинга космического пространства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным трех собеседников агентства, смартфон Starlink может быть изначально интегрирован с фирменной спутниковой сетью и не требовать услуг традиционных мобильных операторов для передачи интернет-трафика. Подробности о дизайне устройства и сроках его возможного выхода на рынок пока не раскрываются.

Источники подчеркивают, что проект собственного смартфона развивается независимо от партнерства Starlink с T-Mobile, в рамках которого компания тестирует прямое подключение существующих смартфонов к спутниковой сети.

О потенциальных планах выпуска устройства ранее упоминал и глава SpaceX Илон Маск. Комментируя обсуждение в социальной сети X (ранее Twitter), он отметил, что появление смартфона Starlink не исключено, добавив, что это было бы принципиально иное устройство, оптимизированное под работу нейросетей с максимальной энергоэффективностью.

Starlink остается ключевым источником доходов SpaceX. По информации источников Reuters, в прошлом году компания получила около $8 млрд прибыли при выручке $15–16 млрд, при этом на сервис спутникового интернета пришлось от 50% до 80% совокупных доходов.

Крупнейшей инвестицией SpaceX в сфере мобильной связи стала покупка спутникового спектра у EchoStar за $19,6 млрд. Несмотря на опасения со стороны традиционных операторов связи, включая Verizon и AT&T, SpaceX продолжает позиционировать Starlink как дополнение к существующим сетям, а не их прямого конкурента.

В то же время аналитики указывают на сложности выхода SpaceX на рынок мобильных устройств. По мнению президента Summit Ridge Group Арманда Мьюзи, создание собственного смартфона и конкуренция с операторами связи может оказаться серьезным вызовом для компании.

Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
Дальше начинается невидимое