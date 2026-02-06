В ЕС нашли стратегического партнера для помощи Украине после войны 1 6.02.2026, 8:51

Эта страна занимает важнейшее положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

По мере того как переговоры о мире в Украине набирают обороты, потенциальная роль Турции в послевоенном порядке – особенно в качестве миротворца и регионального посредника в Черноморском регионе – делает ее критически важным партнером для ЕС. Как пишет Politico, сейчас Брюссель делает первые шаги в отношениях с Анкарой.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которая посетит Турцию в пятницу в попытке наладить отношения, заявила: «Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером. Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

Чем важна Турция

Страна обладает вторыми по численности вооруженными силами в НАТО и занимает важнейшее стратегическое положение в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Контроль Анкары над Босфором дает ей огромное влияние на региональную безопасность, и она сыграла ключевую роль в заключении Черноморского соглашения в июле 2022 года, которое обеспечило безопасный проход судам, перевозящим украинское зерно.

Турция также заявила о готовности направить миротворческие войска в Украину, если будет достигнуто соглашение с Россией, и о том, что она возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности на Черном море.

В то же время отношения между ЕС и Турцией за последние годы ухудшились, и чему поспособствовали переход власти к автократии, и репрессии против оппозиции. Хотя официально Турция является кандидатом на вступление в ЕС, переговоры были заморожены с 2018 года.

Однако изменение геополитических и торговых отношений, инициированное президентом США Дональдом Трампом, может снова сблизить Европу и Турцию.

«Мир меняется, и история ускоряется. Отношения между Турцией и ЕС также нуждаются в адаптации… Стратегической целью Турции по-прежнему остается вступление в Европейский союз, и это должно стать путеводной звездой в наших отношениях», – заявил посол Турции в ЕС Япрак Балкан изданию POLITICO.

Возобновление переговоров о членстве в ЕС пока не входит в планы ЕС. Тем не менее, Кос сказала, что Евросоюзу «нужно по-новому взглянуть на отношения» со страной:

«Мой визит в Анкару... посвящен восстановлению доверия и изучению того, как мы можем улучшить наши экономические отношения для обеих сторон», - заявила она.

