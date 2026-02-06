Удар HIMARS погрузил российский Белгород в блэкаут

Удар HIMARS погрузил российский Белгород в блэкаут24
- 6.02.2026, 23:55
Прогремело не менее 5-6 мощных взрывов.
Поздно вечером 5 февраля в российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности, пишет «Фокус».
После взрывов в некоторых районах города исчезло электроснабжение и тепло. Мониторинговые каналы сообщают, что под ударом в Белгороде могла оказаться местная ТЭЦ.
Российские паблики утверждают, что город якобы был атакован американскими ракетами HIMARS. Всего прогремело не менее 5-6 громких взрывов: очевидцы рассказывают о ярких вспышках в небе и столбе дыма, который поднялся после ударов в одном из районов Белгорода.
По информации Telegram-канала «Пепел», кроме тепла и света, у местных возникли перебои с телевидением. Кое-где телевещание вообще перестало работать.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку на город.
«Есть серьезные повреждения. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание», — заявил чиновник.
Местный водоканал сообщил, что после атаки в Белгороде возникли отключения электроэнергии на нескольких объектах водоканала, в частности в Борисовском округе.
«Белгородэнерго» вместо этого заявило, что в селе Стрелковое, рядом с которым расположена электроподстанция «Фрунзенская» и в центре Белгорода, куда был направлен удар, «фиксируются многочисленные повреждения на электрооборудовании». Там не могут спрогнозировать, когда в дома жителей вернется свет.
Другие последствия атаки на Белгород устанавливаются.