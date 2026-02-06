Посол США в Польше: Мы разрываем контакты со спикером Сейма Чажастым
- 6.02.2026, 11:21
Причиной стали высказывания политика в адрес Трампа.
«Мы больше не будем поддерживать контакты и общаться со спикером Сейма Влодзимежем Чажастым», — сообщил посол США в Польше Том Роуз. В качестве причины он указал «возмутительные и необоснованные оскорбления в адрес президента Трампа», сообщает tvn24.pl.
В записи на платформе X Том Роуз сообщил, что с четверга американская сторона больше не будет поддерживать контакты и коммуницировать с Влодзимежем Чажастым. Он написал, что «возмутительные и необоснованные оскорбления в адрес президента Трампа сделали его серьезным препятствием для наших отличных отношений с премьер-министром Туском и его правительством».
«Мы не позволим никому вредить польско-американским отношениям или проявлять неуважение к Дональду Трампу, который так много сделал для Польши и поляков», — заявил посол.
Чажастый прокомментировал это решение в разговоре с порталом Onet.
— Поскольку заявление господина посла было сделано в связи с моей позицией по вопросу отсутствия поддержки кандидатуры президента Трампа на Нобелевскую премию мира, я свою позицию в этом вопросе подтверждаю, — сообщил он.
Чажастый о Трампе: «Дестабилизирует ситуацию»
Спикер Сейма Польши критически высказался о Трампе на понедельничной пресс-конференции, когда сообщил, что не поддержит ходатайство о присуждении президенту США Нобелевской премии мира, поскольку тот «ее не заслуживает».
Тогда он оценил, что «порядок, основанный на международном праве, к сожалению, постепенно уходит в прошлое», а в международной политике начинает доминировать сила.
— Создание Соединенными Штатами новых платформ, таких как Совет мира, на мой взгляд, иллюзорно. Нужно укреплять Европейский союз, ООН, ВОЗ и самих себя, — говорил он.
— Президент Трамп, по моему мнению, дестабилизирует ситуацию в этих организациях, представляя политику силы и ведя транзакционную политику с применением силы, — добавил Чажастый.
Он также упомянул, среди прочего, «иное толкование истории» Трампом в вопросе участия польских солдат в миссиях и «инструментальное отношение» к другим территориям, таким как Гренландия.
С инициативой присуждения Трампу Нобелевской премии мира выступили спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон и председатель Кнессета Израиля Амир Охана. В пятницу в Сейм Польши поступила корреспонденция с просьбой поддержать их инициативу со стороны спикера Сейма.