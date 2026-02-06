14 мая 2026, четверг, 13:37
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии начал закупать сырье в Венесуэле

  6.02.2026, 13:27
Не помог контракт, ранее подписанный с «Роснефтью».

Reliance Industries, крупнейшая частная компания Индии, стала закупать нефть из Венесуэлы, пишет Bloomberg (перевод — The Moscow Times).

Reliance Industries после начала войны в Украине стала крупнейшим индийским импортером российской нефти, обеспечивая по состоянию на конец 2025 года примерно половину закупаемых из РФ баррелей. В декабре 2024-го компания подписала 25-летний контракт с «Роснефтью» на поставку до 500 000 бочек нефти в сутки. Однако после введения Вашингтоном в конце октября прошлого года санкций против «Лукойла» и «Роснефти» в Reliance заявили, что больше не будет покупать российское сырье.

Новые возможности для диверсификации закупок у индийских компаний появились после того, как США захватили экс-главу Венесэулы Николаса Мадуро и объявили о взятии под контроль экспорта нефти из страны. В январе источники Reuters сообщали, что компания договаривалась с США о получении разрешения на закупки венесуэльской нефти. Принадлежащий Reliance крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре хорошо приспособлен для работы с тяжелым, высокосернистым сырьем из Венесуэлы, которая раньше, по данным Jefferies, продавалась с дисконтом $5-8 за баррель к марке Brent.

Сделка компании с венесуэльским поставщиком стала первой для Индии после захвата Мадуро. Она состоялась после того, как Вашингтон и Нью-Дели заключили торговое соглашение, снизившее пошлины США на индийский экспорт с 50% до 18%. Президент Дональд Трамп связывал новый договор с прекращением импорта Индией российской нефти, хотя Нью-Дели это официально не подтверждали.

Индия ранее закупала венесуэльскую нефть, а Reliance импортировала ее до прошлого года в рамках исключения из санкций США. В 2019 году на долю Индии приходилось около 25% экспорта этой латиноамериканской страны.

