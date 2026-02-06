Международные резервы Украины обновили исторический максимум 7 6.02.2026, 13:42

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года составили 57 660,3 млн долларов, что является новым историческим максимумом. За месяц они выросли на 357,8 млн долларов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По информации регулятора, динамика резервов в январе обусловлена значительными объемами внешнего финансирования. На валютные счета правительства в НБУ поступило 3 124,0 млн долларов через счета Всемирного банка.

Также на показатель повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курсов валют). В январе благодаря этому стоимость активов увеличилась на 1 445,7 млн долларов.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 310,7 млн долларов. Из них 233,9 млн долларов пошли на выплаты по ОВГЗ, а 76,8 млн долларов - другим кредиторам. Дополнительно Украина уплатила МВФ 171,6 млн долларов.

Кроме того, НБУ продолжал операции на валютном рынке. В январе чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 20,7% по сравнению с декабрем и составила 3 729,5 млн долларов.

