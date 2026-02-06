В Беларуси меняются правила посещения пограничной зоны

В Беларуси меняются правила посещения пограничной зоны4
- 6.02.2026, 15:00
Что в них нового?
В Беларуси через полгода вступят в силу новые правила для пограничной зоны. Цель изменений – сделать границу безопаснее, но при этом проще для тех, кто живет и работает рядом с ней, рассказали в Государственном пограничном комитете.
Вот главные новшества для граждан и бизнеса:
в список документов, позволяющих находиться в пограничной зоне, добавили пенсионное удостоверение, студенческий билет, билет учащегося и удостоверение инвалида;
людям теперь можно спокойно следовать транзитом к месту жительства или пребывания без специальных пропусков;
продажа билетов на транспорт, который едет в населенные пункты пограничной зоны, больше не требует проверки пропусков;
бизнес и жители могут вести деятельность на реках, озерах и других водоемах в пограничной зоне (при этом полностью принадлежащих Беларуси) без разрешения пограничников.
Эти изменения начнут действовать через шесть месяцев после публикации закона.