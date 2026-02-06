14 мая 2026, четверг, 15:07
В Беларуси меняются правила посещения пограничной зоны

4
  • 6.02.2026, 15:00
  • 3,776
Что в них нового?

В Беларуси через полгода вступят в силу новые правила для пограничной зоны. Цель изменений – сделать границу безопаснее, но при этом проще для тех, кто живет и работает рядом с ней, рассказали в Государственном пограничном комитете.

Вот главные новшества для граждан и бизнеса:

в список документов, позволяющих находиться в пограничной зоне, добавили пенсионное удостоверение, студенческий билет, билет учащегося и удостоверение инвалида;

людям теперь можно спокойно следовать транзитом к месту жительства или пребывания без специальных пропусков;

продажа билетов на транспорт, который едет в населенные пункты пограничной зоны, больше не требует проверки пропусков;

бизнес и жители могут вести деятельность на реках, озерах и других водоемах в пограничной зоне (при этом полностью принадлежащих Беларуси) без разрешения пограничников.

Эти изменения начнут действовать через шесть месяцев после публикации закона.

