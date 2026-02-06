14 мая 2026, четверг, 16:35
WSJ: В Иране нарастает вторая волна протестов

  • 6.02.2026, 20:01
Люди переполнены негодованием.

Жесточайшая борьба с массовыми протестами в Иране, в ходе которой могло быть убито до 30 тысяч человек, и развернувшиеся затем репрессии не смогли подавить выступления против исламского режима. Ненависть к нему только усилилась, порождая акции неповиновения — иногда громкие и рискованные, иногда тихие и непубличные, пишет The Wall Street Journal.

Иранцы бросают вызов аятолле Али Хаменеи и властям несмотря на то, что те проводят массовые аресты с целью запугать и заставить замолчать протестующих.

«Люди переполнены страхом, но и негодованием, — написала WSJ в текстовом сообщении женщина из города Керманшах. – Мы все смотрим в небо, надеясь, что Трамп начнет нас бомбить, лишь бы уничтожить Хаменеи и его режим. Мы готовы умирать один за другим, но не хотим, чтобы наши дети страдали, как мы, от болей и пыток».

Местом для выражения этого негодования зачастую становятся похороны и мемориальные церемонии, где родственники и друзья убитых выкрикивают антиправительственные лозунги, в том числе «Смерть Хаменеи!», как видно на появляющихся в соцсетях видеороликах. Школьники отказываются петь патриотические песни. Медицинские работники публично осуждают аресты своих коллег, которые оказывали помощь раненым во время протестов. А группы активистов открыто призывают к свержению Хаменеи.

Об этом же публично заявляют известные диссиденты. Масштабы убийств свидетельствуют, что Исламская Республика не подлежит реформированию и должна быть ликвидирована, заявил бывший премьер-министр Мир-Хосейн Мусави, которого уже много лет держат под домашним арестом в Тегеране. Мусави и его сторонники настаивают на проведении конституционного референдума, который обеспечил бы «демократическую и мирную» смену власти, пишет Financial Times. В его обращении к властям Ирана говорится:

«Какими еще словами люди должны сказать вам, что они больше не хотят вас видеть? Сложите оружие и покиньте свои посты, чтобы народ сам мог привести эту страну к свободе и процветанию. Игра окончена.

Базирующейся в США организации «Правозащитники Ирана» удалось подтвердить гибель примерно 7 тысяч человек с момента начала демонстраций в конце декабря. За тот же период было арестовано более 50 тысяч».

По некоторым подсчетам, число жертв может достигать 30 тысяч. Власти признали гибель около 3 тысяч человек и арест нескольких сотен, которых в госСМИ называют бунтовщиками и террористами.

«Убив тысячи мирных граждан, Исламская Республика теперь ходит от дома к дому, чтобы наказать тех, кто осмелился протестовать, и подавить любое потенциальное проявление дальнейшего сопротивления», —говорит Хади Гаеми, исполнительный директор нью-йоркского Центра по правам человека в Иране.

Несмотря на угрозы ареста, протестные акции продолжаются. «Студент, который умирает, не примет унижения», — скандирует группа студентов-медиков в Мешхеде, согласно видео, верифицированному Storyful (входит в холдинг News Corp, материнскую компанию WSJ).

Власть превратила «мирный протест людей, вышедших с обычными требованиями, в пыль и кровь», говорится в публичном заявлении Координационного совета профсоюзов иранских учителей:

Горе превратилось в глубокую ненависть в наших сердцах.

Известная актриса Эльназ Шакердуст объявила, что после таких репрессий решила уйти из профессии. «Я больше никогда не буду играть роли в стране, которая пахнет кровью», — написала она в Instagram.

Граждане планируют продолжить выступления против режима. Торговцы Большого базара в Тегеране, где в конце декабря и вспыхнули первые протесты, призвали владельцев магазинов по всей стране выйти на улицы 17-18 февраля, после завершения 40-дневного траура по убитым 8-9 января, когда силовики устроили настоящее побоище на улицах иранских городов.

В телеграм-канале ассоциации работников базара появилось сообщение, пишет WSJ:

«Мы приглашаем благородных людей Ирана по всей стране одновременно, в своих городах, сохранить память о погибших и продолжить национальное восстание. Цель – отомстить за величайшую уличную резню в современной истории».

