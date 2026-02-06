В бюджетах российских регионов образовалась рекордная в истории «дыра» 10 6.02.2026, 15:13

Фото: Mike like0708 (CC BY 4.0)

Картина для россиян невеселая.

Российские регионы завершили 2025 год с суммарным дефицитом местных бюджетом на 1,538 триллиона рублей, отчитался Минфин РФ.

По сравнению с прошлым годом «дыра» в бюджетах субъектов увеличилась в 5 раз, относительно 2023-го года — почти в 8 раз, а ее итоговый размер стал беспрецедентным за 20 лет доступной статистики. Предыдущий рекорд регионы установили во время кризиса пандемии (677 млрд рублей в 2020 году), но он был превышен вдвое.

По итогам года поступления в регионы ключевого налога на прибыль сократились на 8,5%, до 5,278 трлн рублей, а общие доходы выросли лишь на 4,8% — до 25,87 трлн рублей. При этом расходы стали больше на 10% и достигли 27,408 трлн рублей.

«Картина весьма печальная», — констатирует экономист Наталья Зубаревич. Детальные данные пока есть пока за 9 месяцев прошлого года, и они показывают, что 52 субъекта имели бюджетный дефицит. «Самое тяжелое положение у Кемеровской и Вологодской областей, где дефицит 25% (от собственных доходов), у Архангельской, Мурманской, Тюменской областей (20–22%), у Иркутской области и Коми (17–18%)», — перечисляет Зубаревич.

Показательно, что увеличение дефицита бюджета регионов произошло в условиях повышения налоговой нагрузки, которая «должна бы поддержать доходную базу бюджета в широком смысле», обращает внимание главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Дополнительной помощи из федеральной казны губернаторы не получили: трансферты — 3,96 трлн рублей — остались практически на уровне прошлого года и ниже, чем в 2023-м. В результате латать «дыры» властям субъетов пришлось за счет долга: его размер на конец года достиг 3,5 трлн рублей и стал максимальным за 15 лет.

«У регионов начались кассовые разрывы», — рассказывает Зубаревич: из-за этого деньги пришлось занимать в банках «под безумные проценты». А в некоторых субъектах начался кризис неплатежей зарплат бюджетникам. Без денег остались, в частности, учителя и врачи в Кемеровской области, медработники в Хакасии, пожарные из Забайкальского края, а также сотрудники Сибирского отделения РАН.

Ждать облегчения проблем регионам в 2026 году вряд ли стоит, считает Зубаревич: из-за повышения налогов бизнес недосчитается прибыли, а субъекты — налога на прибыль; гонка зарплат замедляется, а с ней — и поступления от НДФЛ. Экономика скатывается в стаганцию и, возможно, рецессию; риски бюджетной ситуации стали «максимальными», подчеркивает Зубаревич: «Простых путей решения этой ситуации нет».

