14 мая 2026, четверг, 16:35
Абхазия взбунтовалась против Путина?

«Власти» потребовали перестать раздавать населению российские паспорта.

В Абхазии перестанут работать пункты выдачи внутренних паспортов России после того, как местные «власти», включая «депутатов Народного собрания», поставили «под сомнение законность из функционирования», сообщили в российском посольстве, пишет The Moscow Times.

«Деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации», — отметили в посольстве, добавив, что «с уважением» относятся к суверенитету «республики».

Пункты по оформлению российских паспортов и водительских прав были развернуты в Абхазии в апреле 2025 года на основании межгосударственного Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. Процедура была организована по принципу «единого окна», а оформлением документов занимались сотрудники МВД РФ. При этом документы выдавались бесплатно, тогда как в России за них требуется заплатить пошлину в размере от 4 тыс. до 6 тыс. руб. По данным посольства РФ, российское гражданство имеют около 190 тыс. из 245 тыс. жителей Абхазии. Однако у большинства из них нет внутренних паспортов, что ограничивает их доступ к государственным услугам и социальным льготам.

4 февраля в «Народном собрании» Абхазии состоялось закрытое заседание комитета по обороне и национальной безопасности. Согласно сообщению «парламента», на него пригласили «вице-премьера республики», «главу МВД», «генпрокурора», «замглаву МИДа», представителя «президента» в «парламенте» и других чиновников. В ходе заседания состоялся «обмен мнениями» по вопросам деятельности «МВД», выдачи паспортов и водительских удостоверений России. Никаких решений, согласно официальному заявлению, принято не было.

Посол РФ в «республике» Михаил Шургалин уточнил, что во время заседания ряд депутатов, в частности Кан Кварчия, представили работу пунктов оформления российских документов на территории республики как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. В результате руководство МВД РФ решило отозвать сотрудников и прекратить выдачу документов в Абхазии.

Указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Абхазии и Южной Осетии Владимир Путин подписал весной 2025 года. Согласно документу, право на паспорт РФ есть у каждого совершеннолетнего жителя двух государств, который имел гражданство своей страны на момент российского вторжения в 2008 году. В июле прошлого года Путин подписал указ о том, что паспорт России в Абхазии и Южной Осетии можно будет получить до августа 2028-го.

