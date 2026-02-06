Литовская таможня конфисковала у белоруса автомобиль 4 6.02.2026, 15:23

Из-за сигарет на 330 евро.

В пункте пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны — Бенякони) литовские таможенники изъяли у гражданина Беларуси автомобиль «Ситроен C5», на котором он пытался ввезти в страну крупную партию сигарет.

Как сообщает таможенное ведомство Литвы, перехвачено 1 340 сигарет, их стоимость оценена в 331,65 евро, стоимость автомобиля составляет 4 250 евро.

Отмечается, что произошедшее является «важным сигналом для всех» — «даже небольшое количество контрабандных товаров может привести к тому, что арестуют транспорт».

Сообщается, что на погранпереходе Шальчининкай в 2025 году зафиксировано 681 административное правонарушение на сумму около 2 млн евро (штрафы, конфискации), в пункте пропуска Мядининкай («Каменный Лог») — 735 (1,5 млн евро).

