Расчлененный Лукашенко 1 Ирина Халип

6.02.2026, 15:35

8,222

Последний аккаунт отобрали, как штаны

Нет, ну нельзя же так безобразно обходиться с вождем. Я понимаю, конечно, что вождь – понятие растяжимое и раздуваемое, но если уж вы, граждане судьи, милиционеры, кагэбэшники и прочая челядь, добровольно пошли к нему на службу, так имейте уважение. Хватит его расчленять, берегите цельность.

Сначала экстремистскими признали телеграм- и ютуб-каналы «Усы Лукашенко». Решение было принято еще до войны – в сентябре 2021 года Московским районным судом Минска. Пользователи социальных сетей, конечно, немедленно занялись творчеством, убрали фотошопом усы с его портретов – и оказалось, что без усов Лукашенко выглядит еще комичнее. Так что выстрел был даже не вы ногу – практически в лицо.

Кстати, я точно не помнила, когда именно «Усы» признали экстремистскими, и начала искать информацию через поисковик. Ввела в Google «усы Лукашенко» — и неожиданно он выдал серию ссылок «купить усы Лукашенко на OZON». Полюбопытствовала, пошла по ссылкам, а там – целый рынок картонных лукашенковых масок. Разные размеры, разные выражения лица, разные цены. Почему-то сразу вспомнилась акция молодежи из «Зубра» «Окончательный диагноз». Тогда, почти четверть века назад, юные активисты надели именно такие картонные маски Лукашенко и смирительные рубашки и бегали по парку Горького. А их ловили другие активисты, одетые санитарами. Кульминацией стал прыжок одного из Лукашенок на лыжах в Свислочь. Прошло много лет, и теперь маски, выходит, продаются на каждом углу. Интересно, а где ребята тогда брали реквизит?..

После того как Лукашенко лишили усов в 2021 году, наступил черед филейной части. В ноябре 2023 года МВД признал экстремистским ютуб-канал «Жопа с усами». Вообще название к тому времени уже следовало бы исправить на «Жопа без усов», учитывая предыдущее решение суда Московского района, но в оригинале, конечно, звучит намного красивее. В заявлении МВД Беларуси было написано: «Группа граждан, объединенных под именами «Жопа с усами», осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда одноименных сетевых ресурсов». Ошиблись, граждане милиционеры, — под этими именами вовсе не группа граждан объединилась. Этими именами вашего хозяина уже десятки лет в народе зовут.

Когда Лукашенко лишили двух важнейших составляющих его личности, злобные карлики в погонах и без взялись за святое. Сначала гродненский суд признал экстремистским телеграм-канал «Грустный Коленька» с аватаром Николая Лукашенко, подписью «белорусский Гном Гномыч» и развеселым контентом. Потом барановичский суд признал экстремистским телеграм-канал «Хитрый Коля» (тоже с Николаем на аватарке). И вот в конце января – завершающий и сокрушительный удар: суд в Витебске признал экстремистской страницу ВКонтакте «Легион Николая Лукашенко». Там, конечно, тот же портрет, а в описании сказано: «Объединение сторонников следующего президента Беларуси в интернете». И вот на эту последнюю надежду, на все многообразие и великолепие какие-то провинциальные судьи покусились? Это, знаете ли, заговор и диверсия.

Кстати, еще осенью 2021 года, когда экстремистскими были признаны «Усы Лукашенко», кто-то из подписчиков канала написал в комментариях: «Надо сделать канал «Лукашенко А. Г.». И чтоб его признали экстремистским». Бинго, неведомый подписчик! Ты настоящий пророк, скрывшийся под маской «удаленный аккаунт». Сделали. И признали.

Буквально на прошлой неделе список экстремистских материалов пополнился страницей в Инстаграм «President Alexander Lukashenko». Решение принял суд Заводского района Минска. Страница, к слову, — сплошное загляденье. Там исключительно сгенерированные искусственным интеллектом фото и видео, причем не какие-нибудь любимые народом фотожабы вроде «Галя, я вярнуўся», а очень даже респектабельные. Лукашенко в Давосе, Лукашенко с Трампом, Лукашенко на фоне гор – такой СММ-команде платить нужно было, а не в экстремизме обвинять. Впрочем, авторов никто и не обвиняет: экстремистским является исключительно аккаунт «President Alexander Lukashenko». Его отобрали, как последние штаны.

Если таким образом челядь намекает правителю, что пора сбрасывать вес, поскольку теперь его можно только по частям рассматривать, то намек грубый и понятный всем, кроме него. А если это искреннее желание покончить с прошлым, намертво заслонившим собой все пути в будущее, — так давайте скорее, что вы его терзаете по частям?

Ирина Халип, специально для Charter97.org

