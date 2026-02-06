14 мая 2026, четверг, 16:36
Евросоюз вынес ультиматум TikTok

  6.02.2026, 15:24
Брюссель требует изменить базовую структуру сервиса.

Европейский союз предупредил TikTok о необходимости пересмотреть дизайн своей платформы из-за опасений, что вызывающие привыкание функции могут «нанести вред физическому и психическому здоровью пользователей», пишет Bloomberg.

В предварительном решении, принятом 6 февраля, регуляторы ЕС пришли к выводу, что принадлежащая компании ByteDance Ltd. платформа для обмена видео может нарушать нормы. Речь про свод правил в отношении онлайн-контента и закон о цифровых услугах. Как отмечается, «функции TikTok подпитывают желание продолжать прокручивать ленту и переключают мозг пользователей в режим автопилота».

«Комиссия считает, что TikTok необходимо изменить базовую структуру своего сервиса», — говорится в заявлении брюссельской исполнительной власти. В нем также отмечается, что это должно включать «отключение ключевых функций, вызывающих привыкание, таких как «бесконечная прокрутка», внедрение эффективных «перерывов в использовании экрана», в том числе в ночное время, и адаптацию системы рекомендаций».

Теперь TikTok будет вынужден предложить решения, которые развеют опасения комиссии, или же ему грозит официальное предписание о модернизации своих сервисов и штраф в размере до 6% от общего годового оборота компании по всему миру.

Глава европейского технологического ведомства Хенна Вирккунен заявила, что «зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков».

Соцсети и Европа

Как отмечает Bloomberg, стремление к решению проблем, связанных с рисками, которые социальные сети представляют для молодежи, возникает на фоне того, что Европа все чаще рассматривает возможность полного запрета платформ в ущерб предполагаемым проблемам безопасности.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна заблокирует детям доступ к социальным сетям, включая Instagram и TikTok. Аналогичные ограничения рассматриваются как минимум в 10 других странах континента — Франции, Великобритании, Португалии, Дании, Греции, Норвегии, Польше, Австрии, Ирландии и Нидерландах.

В прошлом году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассмотрит возможность введения ограничений на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

В последние месяцы TikTok столкнулся с рядом мер принудительного исполнения в соответствии с Европейским соглашением о цифровых технологиях (DSA), которое устанавливает ограничения на незаконный и вредоносный контент в интернете.

В прошлом году компании было заявлено, что она не предприняла достаточных мер для обеспечения независимого доступа исследователей к данным на своих платформах — требования, предусмотренного правилами. До этого ее также предупредили о необходимости усилить борьбу с мошеннической рекламой, и в итоге TikTok урегулировал этот вопрос.

