закрыть
14 мая 2026, четверг, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Зумеры могут стать самым глупым поколением

22
  • 6.02.2026, 15:42
  • 7,772
Ученые: Зумеры могут стать самым глупым поколением

Виной всему опять оказались современные технологии.

Нынешняя молодежь, чьи даты рождения приходятся на период с 1997 по 2012 годы, оказалась менее умной, чем ее родители. По крайней мере, к такому выводу пришел нейробиолог Джаред Хорват. Он проанализировал исследования, связанные с когнитивными способностями разных возрастных групп, и объяснил, почему зумеры вряд ли обгонят в развитии более старшие поколения, пишет mentoday.

Наблюдения за тем, как меняются когнитивные функции людей, ведутся еще с XIX века. Хорват, который является соучредителем организации LME Global, призванной способствовать внедрению наук в школьные программы по всему миру, обратил внимание на интересную тенденцию: зумеры оказались первым поколением, набравшим меньше всего баллов по совокупности факторов – таких как память, навыки чтения и счета, способность решать нестандартные задачи и общий уровень IQ.

Интеллект зумеров, отмечает хорват, оказался ниже, чем у других поколений, хотя они проводили в школе заметно больше времени, чем дети ХХ века. И хотя объемы информации, которую дают молодежи на уроках и лекциях, увеличиваются, использование современных технологий играет с ними злую шутку.

Поскольку для обучения сегодня используются различные гаджеты, включая компьютеры и планшеты, зумеры хуже усваивают информацию. Хорват объясняет это тем, что мозг человека не способен учиться через короткие ролики и предложения. Напротив, мы «биологически запрограммированы» усваивать знания, полученные от других людей, и проводить углубленные исследования вместо того, чтобы искать «краткий пересказ» тех или иных материалов.

Использование экрана, убежден нейробиолог, нарушает биологическое процессы в организме человека, которые призваны способствовать глубокому пониманию, запоминанию и фокусированию на информации. По словам Хорвата, проблема носит глобальный характер: его анализ затронул 80 стран и временной промежуток в 60 лет.

Ученый заявляет, что ему удалось проследить тенденцию к ухудшению результатов обучения по мере того, как в школьные классы поступало все больше современных устройств и гаджетов. В ходе тестов дети, которые использовали компьютер для учебы по пять часов в день, показывали заметно худшие результаты, чем те, кто редко пользовался техникой на уроках или не делал этого никогда.

Исследователь считает, что проблему снижения когнитивных функций у населения можно решить, причем очень просто – по крайней мере не давать детям пользоваться смартфонами в раннем возрасте. А эксперты в сфере образования отмечают необходимость внедрения ограничений на пользование техникой в школах.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин