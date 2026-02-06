Ученые: Зумеры могут стать самым глупым поколением 22 6.02.2026, 15:42

Виной всему опять оказались современные технологии.

Нынешняя молодежь, чьи даты рождения приходятся на период с 1997 по 2012 годы, оказалась менее умной, чем ее родители. По крайней мере, к такому выводу пришел нейробиолог Джаред Хорват. Он проанализировал исследования, связанные с когнитивными способностями разных возрастных групп, и объяснил, почему зумеры вряд ли обгонят в развитии более старшие поколения, пишет mentoday.

Наблюдения за тем, как меняются когнитивные функции людей, ведутся еще с XIX века. Хорват, который является соучредителем организации LME Global, призванной способствовать внедрению наук в школьные программы по всему миру, обратил внимание на интересную тенденцию: зумеры оказались первым поколением, набравшим меньше всего баллов по совокупности факторов – таких как память, навыки чтения и счета, способность решать нестандартные задачи и общий уровень IQ.

Интеллект зумеров, отмечает хорват, оказался ниже, чем у других поколений, хотя они проводили в школе заметно больше времени, чем дети ХХ века. И хотя объемы информации, которую дают молодежи на уроках и лекциях, увеличиваются, использование современных технологий играет с ними злую шутку.

Поскольку для обучения сегодня используются различные гаджеты, включая компьютеры и планшеты, зумеры хуже усваивают информацию. Хорват объясняет это тем, что мозг человека не способен учиться через короткие ролики и предложения. Напротив, мы «биологически запрограммированы» усваивать знания, полученные от других людей, и проводить углубленные исследования вместо того, чтобы искать «краткий пересказ» тех или иных материалов.

Использование экрана, убежден нейробиолог, нарушает биологическое процессы в организме человека, которые призваны способствовать глубокому пониманию, запоминанию и фокусированию на информации. По словам Хорвата, проблема носит глобальный характер: его анализ затронул 80 стран и временной промежуток в 60 лет.

Ученый заявляет, что ему удалось проследить тенденцию к ухудшению результатов обучения по мере того, как в школьные классы поступало все больше современных устройств и гаджетов. В ходе тестов дети, которые использовали компьютер для учебы по пять часов в день, показывали заметно худшие результаты, чем те, кто редко пользовался техникой на уроках или не делал этого никогда.

Исследователь считает, что проблему снижения когнитивных функций у населения можно решить, причем очень просто – по крайней мере не давать детям пользоваться смартфонами в раннем возрасте. А эксперты в сфере образования отмечают необходимость внедрения ограничений на пользование техникой в школах.

